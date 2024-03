El aclamado cuarteto de ópera pop, Il Divo, ha anunciado su regreso a Venezuela para deleitar a sus seguidores con una única y exclusiva presentación en Caracas.

Este evento, programado para el próximo 4 de junio, forma parte de su gira mundial que celebra 20 años de una exitosa trayectoria musical y coincide con el lanzamiento de su nuevo disco.

Una noche en el Teatro Teresa Carreño

El emblemático Teatro Teresa Carreño, joya cultural de la capital venezolana, será el anfitrión de esta gala musical.

El grupo, compuesto por los tenores Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y el barítono Steven LaBrie, promete una noche inolvidable en uno de los escenarios más prestigiosos del país.

Memorias de una última visita

Il Divo regresa a los escenarios de Venezuela tras dos años de ausencia.

Su último concierto en Caracas aún resuena en la memoria colectiva, habiendo dejado una huella imborrable en el corazón de los asistentes.

Promesa de una velada inolvidable

En 2024, Il Divo se prepara para encantar nuevamente a su audiencia con su distintivo sonido operístico aplicado a grandes éxitos de la música.

Temas como “I Have Nothing” de Whitney Houston, “Always On My Mind” de Brenda Lee y Elvis Presley, “Perfect” de Ed Sheeran y “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, serán parte del repertorio que incluirá su nuevo álbum “XX: 20th ANNIVERSARY ALBUM”.

Con este concierto, Il Divo no solo celebra dos décadas de música sino que también promete una experiencia musical renovada y emocionante para todos sus fans.

Más sobre Il Divo

Il Divo es una banda internacional de música clásica crossover, conocida por su estilo único de «pop operístico» o «pópera».

Además, la banda ha disfrutado de un éxito global, vendiendo más de 30 millones de copias de sus discos hasta 2015 y obteniendo más de 160 Discos de Oro y Platino en 35 países.