Con el objetivo de preservar la memoria histórica, política y cultural del estado Bolívar, una delegación del Archivo General de la Nación recorrió el Archivo Histórico de Guayana para inspeccionar y evaluar proyectos de digitalización y firmar acuerdos de cooperación.

La inspección se centró en la protección y preservación de la memoria histórica y raíces culturales del estado Bolívar.

En el marco de las 7 Transformaciones (7T) impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, la Comisión del Archivo General busca fortalecer la conservación de más de 500 mil documentos históricos, en una acción dirigida a modernizar el resguardo del patrimonio documental y garantizar la preservación de la memoria, de uno de los estados portadores de la más grande riqueza histórica del país.

Durante el recorrido realizado por la Dra. Rosario Soto, directora del Archivo General de la Nación, en compañía de Solinor Uvac, coordinadora del Archivo Histórico de Guayana; del historiador, Aldemaro Barrios, y del secretario de Cultura del estado Bolívar, Neptalí Hurtado, en representación de la gobernadora Yulisbeth García, evaluaron los avances de una propuesta de digitalización y preservación de los archivos que datan desde el año 1816.

Propuestas

Como resultado de la visita, Hurtado entregó propuesta de proyecto a la Dra. Rosario Soto, firmando un acta de acuerdos para impulsar la digitalización masiva de documentos.

También se planificó una jornada de capacitación en gestión documental, dirigida por el Archivo General de la Nación para el personal del Archivo de Guayana, así como alianzas con la Biblioteca Arístides Medina Rubio.

La actividad contó con la asistencia de Daniel Guerra, director del gabinete del Ministerio para la Cultura; de Argenis González, director de Misión Cultura; Lisna Marcó, coordinadora del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional del Ministerio para la Cultura, las Direcciones de Desarrollo Cultural y Patrimonio Histórico de la Secretaría Cultural, así como del cronista municipal, Rafael Morales, entre otros.

Estas acciones reafirman el compromiso con la protección del patrimonio histórico, impulsando la modernización y digitalización del Archivo Histórico de Guayana, como una prioridad para la preservación de la memoria del altar de la patria.