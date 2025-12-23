En el marco de la programación que ha fraguado llevar a cabo la Federación Venezolana de Fútbol con el denominado Programa 24 x 24, el presidente del máximo ente futbolístico de Venezuela, Lic. Jorge Giménez dejó inaugurado el Centro de Alto Rendimiento de la Asociación de Fútbol del estado Bolívar (AFEB) durante la mañana-tarde de este lunes 22 de diciembre.

La cita que encabezó el presidente de FVF y que tuvo como máximo anfitrión al presidente de AFEB, Lic. Pedro Enmanuel Barros presentó un imponente escenario de grama artificial, que en su primera parte ha mostrado a los ojos del deporte de la región, un logro de altísimo significado y que vendrá a mejorar el crecimiento auge que ha venido mostrando en los últimos tiempos el balompié guayanés.

El acto mostró la realización de una serie de dinámicas para los niños y padres y representantes asistentes, que se deleitaron con dinámicas que incluyeron no sólo a papás sino a madres y mamás que mostraron que también le saben pegar a pe pelota.

El programa exaltó también al programa de Olimpíadas Especiales y una importante cantidad de equipos que llegaron a la cita para ser parte de la historia que se cumplió.

Pasillo para el presidente de la FVF

La llegada del máximo directivo del fútbol venezolano, fue antecedido de un largo pasillo deportivo, que sirvió de paso para las autoridades encabezadas por Giménez, que luego de saludar a los niños, se dirigió también a saludar a integrantes de la Junta Directiva de AFEB, de gran labor en el evento y luego ex futbolistas, autoridades del deporte, amén de delegados, entrenadores, presidentes de equipo, en fin una gran cantidad de protagonistas del fútbol bolivarense y en especial del Municipio Caroní, que dijeron presentes en el evento.

Para destaca la presencia del presidente de Idebol, profesor Omar Goudett, el Gerente de Deportes de la Alcaldía de Caroní, Lic. Ricardo Duno, el presidente y representante por parte de la Gobernación del estado Bolívar, Lic. Alex Pantin, las leyendas del balompié en la región, Alexis “El Niche” Zamora; el ex internacional uruguayo Juan Martínez; ex futbolistas de la talla del eterno goleador venezolano (marcó 320 en su carrera), Juan García; Alexis “Pelecito” García, Lionel Martínez, Ernesto Tortolero y el propio Ricardo Duno entre otros.

“Compromiso con la sociedad…”

Las palabras del presidente de la FVF, en su intervención, marcaron pauta del interés que prevalece en la entidad, de cara a la misma sociedad.

“Cada vez me da más alegría de los compromisos de los presidentes de las Asociaciones con el fútbol de sus regiones, en sus estados. Muchos de estos niños y niñas no lleguen a ser jugadores de selección, pero tenemos un gran compromiso con la sociedad, porque los valores que te da el fútbol, los valores que te da la cancha, el trabajo es equipo, el compañerismo, el aprender a levantarse luego de perder un partido, el aprender a comunicarse por medio de la pelota, como también lo estamos implementando el as escuelas gracias al programa de FIFA, son valores fundamentales para la vida y nosotros tenemos un gran compromiso desde la Federación Venezolana de Fútbol , desde la Asociación, desde los padres y representantes que están aquí hoy acompañándonos, es el gran compromiso con esos niños y niñas que son venezolanos y ciudadanos del futuro…”

Reiteró que “ese es nuestro gran compromiso, la pelota rueda, el fútbol se gana y se pierde, pero nuestro proyecto no es una selección, nuestro proyecto es mucho más que, eso , nuestro proyecto es social, nuestro proyecto es un compromiso con el país, de dejar un legado. Los hombres pasan, pero las obras quedan, y eso es algo que se va a recordar para siempre, a Pedro, a todos los que han colaborado, también darle un reconocimiento a la Gobernación del estado Bolívar, a su gobernadora (Yulisbeth “La Tata” García), a la empresa privada, a la CVG que nos dio este espacio, este terreno para que podamos hacer este polideportivo tan importante, y ahí es donde viene, cuando se junta la FVF , la Gobernación, la empresa privada, la Asociación de Fútbol, los padres y representantes, ese trabajo mancomunado, hace que solamente haya full resultados, que gane el fútbol, que gane Venezuela y que ganen estos niños y niñas, que Viva la Vinotinto y que Viva el fútbol, Feliz Navidad a todos, disfruten de este espacio y que la pelota no par de rodar. Muchas gracias Pedro, eternamente agradecido y el fútbol te dará de vuelta, todo lo que les ha dado al fútbol…”

Tras las palabras, se procedió al corte de cinta respectivo que dejó formalmente inaugurado este gran Centro de Alto Rendimiento AFEB, que permitirá apalancar aún más, el crecimiento y el desarrollo de la actividad deportiva que más se practica en todo el estado Bolívar.

Una vez concretado el corte de cinta, la Navidad se hizo presente en la cancha, un amplio espacio de grama sintética, para hacer más felices a los pequeños que estrenaron las varias canchas que existe en este complejo.

Pedro Barros cerró las intervenciones, agradeciendo la presencia del presidente de la FVF, y además extendió un especial saludo al cuerpo de árbitros e integrante de la Asociación, delegados, entrenadores que estuvieron “pintando aquí, trabajando por ese espacio que no es de Pedro ni de Jorge, sino de todos nosotros, y el compromiso es cuidarlo y darle el mejor uso posible, hoy ganó el fútbol, ganó el estado Bolívar y ganó nuestro país. Gracias presidente…”