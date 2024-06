Una comunidad que ha requerido atención en sus servicios básicos es Che Guevara, en Upata, sus problemas datan desde hace más de 20 años, a pesar de que la mitad de los habitantes son afectos al gobierno de la izquierda.

Esta comunidad no reciben la atención que amerita, pues, lleva mucho tiempo esperando una mejor calidad de vida y al parecer ese sueño nunca llegará, nadie se preocupa por atenderlos.

Caminar por las calles polvorientas y palpar la realidad de muchas familias, fue lo que hizo Soy Nueva Prensa Digital, caras con mucha angustia, pesares y preocupación, aunado a esto, el miedo que tiene los habitantes hablar sobre sus debilidades, pues, según ellos, si denuncian no podrán ser beneficiados con las ayudas que da el gobierno nacional, regional y municipal.

Un aproximado de 200 familias deben vivir en precarias condiciones, donde en tiempo de elecciones, los políticos llegan y prometen muchas cosas, después se olvidan y no visitan más esa zona, “el colapso de los servicios básicos es una muestra de que nunc hemos recibido apoyo de las instituciones públicas, nuestras calles son de tierras, en gran parte no existe alumbrado público, debido a que no contamos con postes de metal, sólo palos improvisados que sostienen los cables de electricidad”, informó un vecino quien omitió su identidad.

También, señaló que la mitad del sector Che Guevara no cuenta con red de cloacas, unos tubos para agua potable fueron llevados y nunca los colocaron, lo único que reciben de vez en cuando son las bolsas CLAP. Las familias comentaron que, en temporada de invierno, pasan calamidades con sus calles llenas de aguas, muchos han caído en las grandes lagunas, por lo que ameritan un sistema de canal por donde las aguas fluviales tengan por donde circular, a su vez solicitaron a los cuerpos policiales, realizar recorridos por esa comunidad en las horas nocturnas.