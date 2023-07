La Comisión Nacional de Primaria (CNP) informó este domingo que 311.324 venezolanos en el exterior se registraron de forma válida en la aplicación diseñada para ellos con el fin de que puedan votar en el evento del 22 de octubre.

Indicó la CNP que se reportaron 40.745 casos en los que no se pudo hacer la validación de la identidad de la persona; un caso que quedó en validación porque no lo procesó la Inteligencia Artificial y 122.024 que no terminaron el proceso.

En ese sentido, exhortó a que todo aquél que quiera reclamar su inclusión tras no haber culminado con éxito el proceso de inscripción de datos para votar en la primaria, debe ir a http://primariaexteriorve.com y seguir los pasos que se le indican tras consultar el estatus de su caso.

Por otro lado, la CNP señaló que hasta el viernes 21 de julio estará abierto el periodo para poder hacer reclamos o impugnaciones de la inscripción de los venezolanos en el exterior a través de la app.

La herramienta digital fue modificada con el fin de poder recibir cualquier reclamo o impugnar cualquier dato para que sean evaluados por un equipo humano y darle así la debida atención a las personas que no estuvieron conformes con su interacción con el sistema.

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) informó el domingo 9 de julio que extendió hasta las 12:00 pm del lunes 10 el lapso para la actualización de datos de los migrantes venezolanos en el exterior con el fin de que puedan participar en la primaria del 22 de octubre.

Para el día 8 de julio, la CNP llevaba un total de 200.163 venezolanos en el exterior registrados en el portal web creado por la oposición