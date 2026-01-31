Un inspector del Cicpc, identificado como Rommel Matallana Morillo, de 42 años, fue asesinado en la madrugada de este sábado en un establecimiento de licores en Maracaibo.

El crimen ocurrió durante una discusión que se habría intensificado por rencillas personales y el consumo de alcohol. El agresor, Víctor Luis Fuenmayor González, de 27 años, sacó su arma de fuego y disparó a Matallana, quien murió de manera instantánea.

Fuenmayor, quien también trabajaba en la misma delegación, huyó del lugar a bordo de su vehículo particular, un Mazda 626 gris.

La Unidad de Homicidios del Cicpc ha iniciado operativos para dar con el paradero del sospechoso, quien está siendo buscado activamente por sus compañeros de la institución.