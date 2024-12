Un área planificada por el Gobierno nacional, como una zona industrial para las pequeñas y medianas empresas de Ciudad Guayana, sin embargo, no llegaron a ocuparla y con el tiempo el sistema de aguas negras, también,. el alcantarillado colapsaron.

Con más de 30 años de poblado por personas sin techos que llegaron de diferentes localidades a este lugar, se instalaron con sus familias con la esperanza de tener un sitio que les brindara una calidad de vida, pero el destino hizo que perdieran las esperanzas.

Son miles de familias que habitan en este espacio inhóspito, donde viven en condiciones precarias, está ubicado en la parroquia 11 de Abril, San Félix, un barrio rodeado por otros vecindarios que igual carecen de las mismas necesidades.

El agua llega por tubería, pero no es potable, lo que pone en riesgo la salud de sus habitantes, no es apta para el consumo humano, muchas viviendas no tienen red de aguas negras, la electricidad es inestable, el transporte público es pésimo, las calles se hallan rotas e inundadas de botes de aguas negras y blancas.

La Invasión 25 de Marzo, no solo representa una ocupación territorial; simboliza la desesperación y la resistencia de quienes buscan un lugar al que llamar hogar en medio del abandono institucional y social.

Calle Venecia

El equipo reporteril de soynuevaprensadigital.com, se adentró a una de las peores calles de esta comunidad, dicha arterial vial comunica con otra invasión que lleva el nombre de Hato Borges, frontera con el sector Inés Romero.

Yelitza Barrios dijo que tenía 25 años habitando en este sector, “tengo luz, agua, teléfono e internet, no puedo quejarme. Durante este tiempo me ha ido bien, jamás he tenido problemas con nadie”.

Ella, vive de un pequeño emprendimiento, vende hielo, helados, cigarrillos, cubitos y otras cosas, dice que fiaba algunas veces, pero ciertos deudores se hicieron sus enemigos cuando les cobró, por este motivo dejó de dar crédito, prefiere mantener la amistad con sus vecinos.

Aunque, Nauris Salazar, admitió que existen algunos beneficios en el sector, pero carecen de otros, como red de aguas negras, “todos los vecinos de la calle tienen pozos sépticos pero instalados al colector de las aguas de lluvias y las aguas fecales generan olores putrefactos”.

Piden mantenimiento

Luis Osorio, trabajador de la empresa Sidor, lleva 19 años habitando en la calle Venecia, dice que se siente afectado por los botes de aguas blancas; también, por el deterioro de dicha vía.

“En la invasión, abundan los botes de aguas blancas. Son muchas las tuberías rotas y se desperdicia el agua».

Pide mantenimiento para la calle, «las áreas verdes están saturadas de maleza y las alcantarillas se encuentran tapadas”.

Un tramo de la mencionada vía está cerrado por toneladas de escombros que echaron en este sitio; aunado a que las aguas negras de la comunidad adyacente bajan por la calle Venecia.

Resiliencia

La resiliencia de los vecinos de la Invasión 25 de Marzo, es notablemente superior en comparación con otras comunidades, especialmente en contextos de adversidad y falta de recursos.

Carlos Bellos, explica que en comparación con otros barrios cercanos que pueden tener acceso a más recursos o infraestructura, «mis vecinos tienen una capacidad excepcional para transformar situaciones adversas en oportunidades para continuar adelante y aportar soluciones».

Sostiene que “ese día llegará en que el gobierno de turno tome en serio las deficiencias de esta comunidad. Tendrán que asfaltar, instalar la red de aguas negras, limpiar los drenajes de aguas de lluvias y construir viviendas para las personas que viven en situaciones deprimentes”.