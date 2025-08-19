Japón puso en marcha en la ciudad suroccidental de Fukuoka su primera planta de energía a base de ósmosis, informó este domingo la agencia local de noticias Kyodo.

El proyecto de energía azul, fue gestionado por la Agencia de Obras Hidráulicas de Fukuoka, la segunda en el mundo en emplear la tecnología, tras una compañía danesa que comenzó a usarla en 2023.

La instalación, inaugurada el pasado 5 de agosto, producirá unos 880.000 kilovatios hora de electricidad al año, que se destinarán a alimentar una planta desalinizadora que suministra agua a Fukuoka y a localidades aledañas, según Kyodo.

La energía por gradiente salino se obtiene al aprovechar la diferencia de concentración de sal entre agua marina y dulce para generar electricidad.

La agencia municipal destacó que se trata de una fuente de energía renovable de nueva generación que no depende del clima ni de la hora del día y no emite dióxido de carbono.