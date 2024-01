En una colaboración sorprendente, Jennifer Lopez se une a Mattel Films para dar vida a una nueva película animada de «Bob, el Constructor».

La estrella de «In the Heights», Anthony Ramos, será la voz del carismático personaje principal en esta adaptación única.

Bob se transforma en Roberto en una aventura de construcción en Puerto Rico

Bajo la dirección de Jennifer Lopez y Anthony Ramos, la película llevará al querido constructor a Puerto Rico.

Renombrado como Roberto, el protagonista se embarcará en un emocionante proyecto de construcción, explorando desafíos y celebrando la rica cultura caribeña.

Anthony Ramos, no solo como voz, sino también como productor comprometido

El talentoso Anthony Ramos, además de prestar su voz, se une como productor con un propósito claro: transmitir un «mensaje importante».

Inspirados en experiencias personales, López y Ramos buscan cautivar a audiencias con una historia que va más allá de la construcción.

Mattel Films expande su universo cinematográfico con Bob en Puerto Rico

La película de «Bob, el Constructor» se suma a los proyectos innovadores de Mattel Films, conocida por éxitos como «Barbie».

Desde «American Girl» hasta el live-action de «Barney» con Daniel Kaluuya, la visión de Lena Dunham sobre «Polly Pocket», la compañía promete una experiencia cinematográfica diversa.

Más sobre Jennifer López

Jennifer López es una actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño, que ha participado en más de 20 películas y una serie de televisión.

Su carrera en el cine comenzó en 1986 con un pequeño papel en «My Little Girl», pero se hizo famosa por su interpretación de la cantante Selena en 1997, por la que fue nominada al Globo de Oro.

Algunas de sus películas más exitosas son «Out of Sight» (1998), «The Wedding Planner» (2001), «Maid in Manhattan» (2002), «Shall We Dance?» (2004), «Hustlers» (2019) y «Cásate Conmigo» (2022).

Además de actuar, Jennifer López también ha desarrollado una carrera musical, con varios discos de pop, rap, reguetón y dance, y una faceta como diseñadora de moda.

Jennifer López es considerada una de las figuras más influyentes y versátiles del entretenimiento latino.