La actriz estadounidense Jennifer Love Hewitt confirmó que formará parte de la nueva película de la franquicia ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicieron el último verano’) y que volverá a interpretar a su personaje Julie James.

«Nunca es tarde para volver. Julie James está regresando. ¡Sé lo que harás el próximo verano!», escribió en una publicación de Instagram acompañada de una fotografía de ella mirándose en un espejo que tiene pegadas notas que anuncian ‘I Know What You Did Last Summer’.

La película, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, tiene previsto su estreno para el 18 de julio de 2025 y también contará con el regreso de Freddie Prinze Jr. en el papel de Ray Bronson, según informó el medio especializado Deadline.

Esta secuela la escribió Sam Lansky y Kaytin Robinson a partir de un borrador de Leah McKendrick y entre su nuevo reparto se encuentran Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers y Jonah Haur-King.

La película original de 1997 sigue a cuatro amigos unidos por un trágico accidente que se reencuentran cuando los acosa un asesino con un gancho.

En 1998, la historia tuvo una secuela llamada ‘I Still Know What You Did Last Summer’ en la que Hewitt, Prinze Jr. y Muse Watson repitieron sus papeles

Por su parte, en 2006 se estrenó una secuela independiente que no contó con nadie del reparto original.