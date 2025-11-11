El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido mundialmente por su papel como Hawkeye en la saga Avengers, fue acusado esta semana de acoso sexual por la directora de cine china Yi Zhou.

Según el testimonio de la cineasta, Renner le habría enviado fotos íntimas sin su consentimiento y la habría amenazado tras confrontarlo. Zhou hizo públicas sus acusaciones en Instagram, donde compartió supuestas capturas de conversaciones como evidencia, aunque posteriormente eliminó las publicaciones.

El presunto incidente habría ocurrido en junio de 2025, poco después de que ambos trabajaran juntos en un proyecto audiovisual. Zhou también afirmó que el actor la intimidó con advertencias sobre una posible denuncia ante las autoridades migratorias.

La respuesta del actor y su equipo legal

Aunque Jeremy Renner no se pronunció directamente en redes, su equipo legal emitió un comunicado a medios estadounidenses para rechazar las acusaciones. En la carta, calificaron de “falsas y malintencionadas” las afirmaciones de Zhou y aseguraron que fue ella quien lo acosó.

“La señora Zhou acosó de forma implacable y agresiva a mi cliente durante meses sin que este haya correspondido, salvo por un único y breve encuentro el 12 de julio de 2025. Mi cliente sostiene que cualquier relación entre ellos fue consensuada”, señala el documento.

Sin respuesta de la directora

El actor también aclaró que no mantuvo ningún interés romántico con la cineasta y que habría sido presionado para promocionar el documental en el que ambos colaboraron, bajo amenazas.

Hasta el momento, Yi Zhou no ha respondido públicamente al comunicado de Renner, y el caso continúa generando reacciones en redes sociales y medios internacionales.