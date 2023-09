Jessica Chastain, acompañada por el director Michel Franco y su coprotagonista Peter Sarsgaard, presentará su última película «Memory», en el festival el 1 de octubre. La película ya se mostró en Venecia, donde Sarsgaard ganó el premio al mejor actor.

«Memory» sigue a Sylvia (interpretada por Chastain), una trabajadora social con una vida ordenada centrada en su hija, trabajo y reuniones de AA. Todo cambia cuando Saul (Sarsgaard) la sigue desde su reunión de secundaria, desencadenando un profundo impacto al abrir puertas al pasado.

Michel Franco elogió a Chastain como «una de las mejores actrices del mundo» en una entrevista exclusiva con el medio de comunicación Variety.

El director artístico del festival, Christian Jungen, elogió a Chastain por su elección de papeles y su habilidad para dar profundidad a sus personajes.

Jessica Chastain se une a una lista distinguida de ganadores del premio Golden Icon en el Festival de Cine de Zurich, que incluye a Glenn Close, Hugh Grant, Diane Keaton y otros.

El Festival de Cine de Zurich se llevará a cabo del 28 de septiembre al 8 de octubre y presentará la sátira «Dream Scenario» con Nicolas Cage como película de apertura, así como el estreno mundial del documental «Peter Doherty — Stranger in My Own Skin» en la sección Sonidos del festival.