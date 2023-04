Termas de Río Hondo (Argentina).- El español Joan Mir (Repsol Honda RC 213 V) ha explicado en un breve tuit que no tiene «nada roto», pero considera que «es mejor no tomar riesgos».

Mir se refirió así a su baja para el Gran Premio de Argentina de MotoGP que se disputa en el circuito de Termas de Río Hondo.

«Tras la fuerte caída de ayer, no tomaré parte en la carrera. No tengo nada roto, pero por mi seguridad y la de los demás, lo mejor es no tomar riesgos. Muchas gracias por vuestro apoyo, toca recuperarme para volver al ciento por ciento en el GP de las Américas», señaló en su cuenta.

Mir se fue al suelo en la primera vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Argentina y se golpeó en la cabeza y en el tobillo derecho, aunque en ningún momento perdió la consciencia. Esta mañana fue examinado en un centro médico.