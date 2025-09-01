Durante décadas, la lista de los máximos jonroneros en la historia de los Yankees ha parecido una alineación de leyendas: Babe Ruth, Mickey Mantle, Lou Gehrig, Joe DiMaggio y Yogi Berra.

Ahora, ese club exclusivo tiene un nuevo integrante moderno. Aaron Judge conectó el jonrón número 358 de su carrera en la derrota de los Yankees por 3-2 ante los Medias Blancas la tarde del domingo en el Rate Field, empatando con Yogi Berra en el quinto lugar de la historia de la franquicia.

«La forma en que Yogi jugaba, lo que significaba para esta organización; ya sabes lo mucho que significaba para él ser un Yankee de Nueva York», dijo Judge.

«Siento lo mismo. Me siento honrado de vestir este uniforme. Así que es bastante genial estar en esa lista».

La racha de siete victorias consecutivas de los Yankees, la más larga de su temporada, llegó a su fin con la derrota. Tim Hill permitió un jonrón en solitario en la octava entrada al venezolano Lenyn Sosa, que representó la carrera decisiva del encuentro.

Se trató del cuadrangular 18 de Sosa en la campaña, el medio del juego en el que ligó de 4-2, anotó una y remolcó otra, producto de su batazo de cuatro esquinas.

Esas victorias llegaron contra un par de clubes en el último lugar, los Nacionales y los Medias Blancas, y de manera convincente. En sus últimos ocho juegos, los Yankees han superado a sus oponentes 60 carreras a 22, con sus lanzadores abridores registrando una efectividad de 1.57 (ocho carreras limpias en 46 innings).

¿Podrán repetir eso contra una mejor competencia? Tendrán la oportunidad de demostrarlo a partir del martes en Houston, abriendo un exigente tramo de 12 juegos contra clubes contendientes: los Azulejos (79-58), Tigres (80-58) y Medias Rojas (76-62) seguirán al choque de tres juegos con los Astros (75-62).

«Se está acercando el final», apuntó Judge.

«Queremos jugar contra los mejores equipos, especialmente en la recta final. De eso se trata todo, de ver de qué estamos hechos».

Varios Yankees abordaron su chárter con botas de vaquero y sombreros Stetsons para un vuelo temático a Texas, esperando que el viaje establezca el tono para una serie que deje un mensaje claro. Tener a Judge de vuelta en forma de JMV ayudaría.

Fue un agosto tranquilo para el capitán, limitado a las funciones de bateador designado y encontrando su swing después de perder tiempo por una distensión en el flexor derecho. Pero terminó fuerte, dando jonrones en juegos consecutivos.

El bambinazo de Judge en el primer inning ante el zurdo venezolano de los Medias Blancas, Martín Pérez, fue su número 43 de la temporada. Por poco se pierde otro cuadrangular en el tercer inning, golpeando la parte superior del muro del jardín para un doble. Luego agregó un sencillo en el quinto inning, terminando a un triple de lograr el ciclo.

«Definitivamente, se está acercando (a su nivel). Lo logrará», dijo el mánager Aaron Boone.

«Va a encontrar la manera y en algún momento se encenderá de verdad».