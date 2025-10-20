En un esfuerzo coordinado que subraya el compromiso de las autoridades regionales con la población del sur del país, la Gobernación del estado Guayana Esequiba, la Fundación de Acción Social Esequibo y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) concluyeron una exitosa jornada de renovación de cédulas de identidad.

Durante cinco días consecutivos, esta «Ruta de Identificación» se desplegó en Las Claritas, específicamente en el kilómetro 88, logrando atender y renovar la identificación a más de 2 mil 500 personas.

El gobernador del estado Guayana Esequiba, Neil Villamizar, se refirió a la actividad destacando la importancia de la identificación para la vida cívica y social de los ciudadanos. «La identificación de cada uno de los habitantes en nuestro estado Guayana Esequiba es un paso fundamental para garantizar sus derechos y facilitar su inclusión en todos los ámbitos», afirmó el Gobernador Villamizar.

En sus declaraciones, el mandatario regional enfatizó que esta jornada no es un evento aislado, sino parte de una política de acercamiento y gestión continua. «Seguiremos extendiendo estas acciones a los rincones más alejados de nuestra entidad. Esto es solo el comienzo de una gestión llena de compromiso y calidad humana que continuará llegando a toda la Guayana Esequiba», aseguró Villamizar.

Agradecimiento y Reencuentro con la Identidad

La respuesta de los habitantes de la zona fue de profundo agradecimiento, muchos ciudadanos manifestaron haber enfrentado obstáculos durante años para realizar este trámite esencial, debido a las distancias y las dificultades de movilización.

María Ramírez, una de las beneficiadas, expresó su gratitud con emoción.

«Agradezco enormemente porque durante años no había podido renovar mi cédula de identidad. Ahora sí podré realizar algunos trámites que tenía pendientes y que la falta del documento me impedía hacer», comentó Ramírez, destacando la importancia práctica de contar con la cédula vigente.

Por su parte, Carlos Jiménez se sumó a las voces de agradecimiento, reconociendo la labor del ejecutivo regional. «Fue una muy buena iniciativa del gobernador Neil Villamizar traer esta jornada hasta Las Claritas. Esto demuestra que hay una verdadera intención de servir a quienes vivimos en esta zona», declaró Jiménez, valorando el esfuerzo logístico para acercar el servicio a la comunidad.

La jornada, que se desarrolló con gran afluencia y orden, se consolida como una muestra del esfuerzo interinstitucional para asegurar el derecho a la identidad de los venezolanos, especialmente en las áreas más remotas y de difícil acceso del estado Guayana Esequiba