La Academia Puerto Cabello reafirmó su liderato en el fútbol venezolano tras ganarle por 2-0 a Zamora, en la decimoséptima jornada del fútbol venezolano que terminó este domingo. La oncena mostró su superioridad desde la primera parte del encuentro, gracias a un gol de Raudy Guerrero en los primeros 25 minutos del partido, tras un remate con la izquierda que colocó la pelota en la esquina inferior del arco. Minutos antes de culminar el primer tiempo, Williams Lugo pudo ampliar la ventaja para Puerto Cabello, luego de un pase filtrado de Luifer Hernández. De esta manera, la Academia se ubica en el primer lugar en solitario con 38 puntos. Por su parte, el Deportivo Táchira consiguió su segunda victoria consecutiva ante Angostura, con un gol de penal de Gonzalo Ritacco en el segundo tiempo, luego de que un centro de Nelson Hernández fuera desviado por el equipo rival con la mano. Angostura intentó mostrar velocidad durante el encuentro, pero no le fue suficiente para empatar. Así, los aurinegros se mantienen en el segundo lugar de la tabla, seis puntos por detrás de Puerto Cabello. El Caracas cayó ante el Deportivo La Guaira por 2-1, aunque sigue en el tercer lugar de la clasificación con 26 puntos. La Guaira abrió el marcador en los primeros dos minutos del partido, con un remate de Edder Farías. La ventaja se amplió con un gol de Rafael Arce y aunque el Caracas respondió minutos después con un tanto de Saúl Guarirapa, no fue suficiente para lograr el empate.

Los equipos guayaneses no pudieron ganar, en otra fecha, y suman ocho derrotas en 16 presentaciones cada uno, en lo que va de Torneo de la Liga FutVe, ya que Mineros de Guayana perdió una ocasión ideal, para salir del foso de la tabla, al no no pasar del empate como local, ante el visitante Estudiantes de Mérida, a un tanto por lado, por lo que siguió por gol averaje en el último clasificación del torneo.