Daren y Cielo es una novela ligera venezolana escrita e ilustrada por el caraqueño José Depablos y publicada por la ‘Editorial Negro Sobre Blanco’ el 1 de junio.

La obra narra la historia de dos estudiantes de educación media que sueñan con convertirse en estrellas de la actuación, pero primero tendrán que superar sus conflictos internos.

Daren es un muchacho muy reservado que se ve reflejado en Cielo cuando era un niño indefenso, mientras que ella es alguien más amigable, pero entra en pánico cuando alguien se le acerca. Ambos lidian con complejos y miedos que tendrán que superar para cumplir juntos sus sueños.

¿Quién es José Depablos?

José es un ingeniero en electrónica que siempre ha sentido una gran afinidad por cualquier manifestación artística al grado de experimentar con la actuación y la música. Pero fue en el 2017 que inició su carrera como escritor.

«Me gustaba escribir desde que estaba muy joven, me gustaba leer muchísimo. A partir de todos los libros que leí fue que empecé a escribir y también me gusta muchísimo la música, me gusta cantar, me gusta componer», comentó el artista.

Para él, su mayor reto fue la misma situación del país, pero no escuchó sus pensamientos limitantes y siguió adelante hasta conseguir uno de sus logros más importantes: publicar su novela que ha sido bien recibida por los lectores, creando rápidamente una base de fans sólida.

Aunado a eso, manifestó que la composición de sus protagonistas fue otra tarea compleja que se impuso para brindarles a los lectores una experiencia más inmersiva. Incluso, incursionó en el mundo actoral para conocer la realidad de quienes quieren brillar en la pantalla grande.

También acudió a especialistas de la salud mental para comprender mejor las luchas internas que tienen Daren y Cielo.

Próximos proyectos

Su próximo objetivo es que su novela la adapten a un anime producido por su estudio de animación Unifenix en conjunto con Latam Studios, otra productora de habla hispana.

José planea que el fenómeno juvenil se componga solo de 4 tomos y añadió que está trabajando en la secuela de «Lance Rebelión» una obra literaria de ciencia ficción dirigida a un público más joven; otro proyecto en el que está trabajando es «Jeremías» una historia de horror.

Mensaje para los jóvenes artistas

Son muchísimos los jóvenes talentos en Venezuela que viven a escondidas sin mostrar lo que son y que se cuestionan si realmente son buenos en lo que hacen, si siquiera alguien leería algo suyo, pero para José la respuesta es clara.

«Si la historia te gusta a ti, si tú dejaste emociones, si lo hiciste con el corazón, créeme que esas mismas emociones que plasmaste en tu historia, les va a llegar a las personas», expresó el joven escritor que piensa que son las mismas personas quienes con sus creencias limitantes opacan su brillo artístico.

Añadió que «uno siempre se va a equivocar como dibujante, para comenzar a dibujar, siempre vas a cometer errores, pero a partir de eso vas a ir aprendiendo». En conjunto con sus ideales, sus seres queridos han sido una parte fundamental para que él siguiera ese sueño y deje en alto a Venezuela.

Su visión refleja la naturaleza del venezolano e inspira a los próximos artistas de la nación para que sigan sus sueños y dejen de lado todos esos «peros» que se cruzan por sus cabezas cuando tienen una idea que quisieran concretar.