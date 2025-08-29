Recientemente en horas de la madrugada La madrugada de este mes en curso, una menor de 17 años, fue encontrada sin vida en la residencia de su suegra, donde vivía con su pareja de nombre Alejandro, quien actualmente se encuentra desaparecido y es el principal sospechoso del hecho.

El cuerpo de la víctima fue hallado colgado con una sábana en la habitación que compartía con su pareja, lo que ha levantado la voz de alarma entre familiares y comunidades cercanas, que exigen justicia y celeridad en las investigaciones.

Según las primeras informaciones, la joven habría sostenido una discusión con su pareja momentos antes del trágico desenlace.

Las autoridades policiales de la región activaron una investigación para dar con el paradero de Alejandro y esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

Este caso se suma a la preocupación creciente por la violencia contra las mujeres en la región Portuguesa, donde se han registrado varios incidentes similares en los últimos meses, incluyendo asesinatos y casos en los que las víctimas son jóvenes y adolescentes.

La familia de la víctima permanece consternada y pide a las autoridades que se haga justicia con prontitud, mientras la comunidad local lamenta la pérdida de una vida joven truncada en circunstancias violentas.