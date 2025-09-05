Una joven de 22 años, identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, fue encontrada muerta y decapitada la tarde del martes 2 de septiembre en la Rua São Lourenço, ubicada en el barrio Santa Lúcia, en Eunápolis, al sur del estado de Bahía, Brasil.

Junto al cuerpo, fue hallada una nota que según la Policía Civil fue dejada por miembros del Comando Vermelho, una agrupación criminal que actúa en la región.

En el mensaje, los asesinos acusan a Eduarda de una presunta traición por «haber abrazado la idea de los alemão contra el CV» y advierten de severas consecuencias para quienes apoyen a bandas rivales o “traicionen” a la organización.

Informes preliminares señalan que Eduarda había sido secuestrada junto con otras dos mujeres, quienes presuntamente tenían vínculos con la facción rival Bonde do Maluco (BDM). Estas otras mujeres permanecen desaparecidas mientras la Policía Civil continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Este hecho violento se suma a la escalada de enfrentamientos entre facciones criminales en la región, donde el Comando Vermelho ejerce control territorial y no tolera la disidencia ni las alianzas contrarias a sus intereses.

La investigación está en curso y las autoridades instan a denunciar cualquier información que pueda ayudar a capturar a los implicados.