Ciudad Bolívar.- Se pudo conocer que la juventud del partido político Voluntad Popular en el estado Bolívar, en el marco de la campaña ¡Pana inscríbete! movilizaron un grupo de jóvenes a la sede regional del Consejo Nacional Electoral en Ciudad Bolívar, para su inscripción en el registro electoral permanente.

Oswaldo Méndez, responsable de la juventud de Voluntad Popular en Ciudad Bolívar dijo: estamos llevando a cabo una campaña denominada Pana Inscríbete, que tiene como principal objetivo incentivar y motivar a todos esos jóvenes que no están inscritos en el registro electoral permanente y que ya tienen la mayoría de edad para que se inscriban, para de esta forma pueden participar y ser protagonistas en las venideras elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en nuestro país, se estima que aproximadamente un millón y medio de jóvenes no están inscritos en el registro electoral, esa es la realidad que queremos cambiar”.

Asimismo Méndez, mencionó que desde Ciudad Bolívar han hecho acompañamiento a muchos jóvenes para que se inscriban en la sede regional del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la avenida Táchira de Ciudad Bolívar. “Hacemos la invitación a todos esos jóvenes que tienen más de 18 años para que acudan a la oficina regional del CNE en horas de la mañana y se inscriban, “el proceso es totalmente rápido y sencillo, solo de esta forma van a poder ser partícipes de los cambios que van a ocurrir en nuestro país», aseveró.

De igual manera el joven político informó, “también hicimos entrega de un documento a nombre de nuestra organización Voluntad Popular, exigiendo la instalación de puntos de inscripción itinerantes en los once municipios de nuestro estado Bolívar y sus correspondientes parroquias, en los cuales los jóvenes se van a poder inscribir en el CNE, y van a poder realizar cambios de residencia.

Estos puntos pueden ubicarse en universidades tanto públicas como privadas, en plazas públicas, en mercados municipales, en cualquier lugar de alta afluencia de personas, esto con el objetivo de que todas las personas que no pueden acercarse a la oficina del CNE, tengan el punto de inscripción cerca de su casa, cerca de su trabajo, y no exista ningún tipo de excusa, ningún tipo de impedimento para que todos los jóvenes que no están inscritos, puedan inscribirse en el registro electoral permanente”, concluyó Méndez.