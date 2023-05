Docentes, jubilados, trabajadores pensionados, asalariados, empresas básicas y sector salud, se dieron cita frente a la Casa San Isidro, «todos continuamos en las calles, por la lucha para lograr un salario digno», declaró Magdalena Méndez, profesora universitaria.

En este sentido docentes del magisterio y miembros de organizaciones sindicales, expresan no querer bonos sino que se adecue un salario que garantice una mejor calidad de vida, «queremos una pensión digna, que garantice una vejez saludable con una buena calidad de vida», dijo Méndez.

Se pudo conocer que los maestros se reúnen todas las semanas para buscar estrategias que logren una respuesta por parte del Estado, al tiempo que aseguran no perder la fe porque en su momento los resultados serán evidentes.

En esta oportunidad se reunieron frente a la estatua pedestre del padre de la patria Simón Bolívar, la más grande de Venezuela en la avenida 5 de Julio cruce con avenida Táchira y avenida Cumaná, con pancartas, pitos, consignas de exigencias a mejorar los sueldos, raya de vehículos con mensajes alusivos a las demandas salariales adecuadas ante la situación económica actual del país.

Lucha constante

Ciudad Bolívar es protagonista de protestas pacíficas cada semana. «Es una lucha incansable a la que se suman entes políticos además de los trabajadores quienes apoyan a los docentes jubilados y pensionados del sector Educación, Empresas Básicas, sector Salud y hasta la juventud se acerca, para respaldar las exigencias legales por una vida de calidad, con las mejoras que ameritamos para devengar y ganar lo justo, nada más, acordé a lo que establece la legalidad», manifestó Saba Ruíz, docente jubilada con más de 40 años de maestra.

En este sentido miembros del sindicato de enfermaría aseguran, «hay quienes consideran que la lucha hasta ahora no ha dado los resultados que esperamos, sin embargo hay que permanecer en las calles de forma pacífica, tal como vamos, alzamos la voz, seremos escuchados, todas las semanas mínimo realizando uno o dos encuentros, con protestas semanales sin descanso, sin cesar, no viable dejar las calles, todas las luchas en su momento justo dan el resultado fructífero que se espera, la perseverancia marca la diferencia», manifestó Katherine Rivilla.

Asimismo los trabajadores de las empresas Básicas, «aquí estamos con los educadores, todos los trabajadores libres unidos en Ciudad Bolívar, con el sector salud, jubilados y pensionados, empresas básicas haciendo una sola lucha en reclamos por nuestros beneficios secuestrados, no vamos a dejar la calle, vamos a seguir, no nos vamos a rendir, es nuestra meta, que haya un cambio para que nuestra gente cuando se jubile o se retire, no sea liquidados en base a cinco dólares, eso es una burla a nuestros profesionales», expresó Andrés Montilla, jubilado de Sidor.

Finalmente los agremiados maestros expresan: «ha Sido ruda la lucha, sin embargo aquí estamos todas las semanas y el tiempo que sea necesario, los docentes no dejamos de ir a trabajar, sólo que aprendimos a agendar y respaldar nuestras luchas, hay comisiones en algunos centros educativos, dónde se indica de mutuo acuerdo quienes asisten y quiénes se quedan, esto es de manera voluntaria, así como los trabajadores del sector salud y otras instituciones públicas incluso privadas que se suman a respaldar, porque la batalla campal es de todos los venezolanos, y nosotros los bolivarenses hacemos historia y salimos en defensa de nuestros hijos, nuestra familia y hasta de nuestros estudiantes, porque un docente bien alimentado es una buena herramienta para enseñar con calidad» concluyó Iraida Manríquez.