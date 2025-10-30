Un juez colombiano ordenó prisión preventiva este miércoles contra Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, señalado como el intermediario principal entre los autores intelectuales y el grupo criminal que ejecutó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El político falleció el 11 de agosto, dos meses después de haber sido gravemente herido en un atentado ocurrido en Bogotá.

La Fiscalía formuló cargos contra Pérez Marroquín por homicidio, concierto para delinquir, utilización de menores de edad en la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y permanecerá bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Según la Fiscalía, alias El Viejo fue contactado para organizar el ataque y delegó la ejecución logística a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. También se le atribuye haber realizado labores de seguimiento y vigilancia sobre la víctima desde marzo de 2025, cuando Uribe Turbay fue fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

El director de la Policía colombiana, general William Rincón, ratificó la relevancia de esta captura para vincular penalmente a los responsables. La hipótesis principal apunta a la disidencia de las FARC, Segunda Marquetalia, como la estructura criminal que planificó y ordenó el homicidio.

Puerto Lleras

Pérez Marroquín fue detenido en la zona rural del caserío Brisas del Güejar, en Puerto Lleras, Meta. Por este caso también están detenidas otras ocho personas, incluida un menor que disparó contra Uribe Turbay y fue sancionado con siete años de prisión por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el asesinato como magnicidio y aseguró que se continúa la búsqueda de los autores intelectuales vinculados a la Segunda Marquetalia. Este grupo armado ilegal fue liderado por alias Iván Márquez, exjefe negociador de paz de las antiguas FARC, quien junto a otros exguerrilleros, como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, rompieron el acuerdo de paz firmado con el Gobierno y retomaron las armas en 2019.

Excepto Márquez, herido gravemente en un atentado, los otros líderes de la Segunda Marquetalia han fallecido en años recientes durante enfrentamientos armados en Venezuela con grupos desconocidos.