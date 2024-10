El cantante español, Julio Iglesias ha desmentido, en un comunicado en su cuenta de Instagram, la falsa noticia de su retiro de la música, diciendo que «el día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena pero con dignidad».

Iglesias en el referido texto expresó que «hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más».

Asimismo, el cantante enfatizó que «el día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena pero con dignidad. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista».

El artista de 81 años concluyó en su nota de Instagram que está feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de su vida.