¡Unánime! Junior Guerra recibió los 55 votos al primer lugar para consagrarse como el ganador del Premio “Carrao” Bracho al Pitcher derel Año, inscribiendo su nombre por partida doble en Los Grandes de la LVBP de la temporada 2024-2025.

El lanzador de los Navegantes del Magallanes sumó puntaje perfecto de 275 puntos para superar sin problemas a Jimmy Endersby (Cardenales de Lara) y a José Rodríguez

(Caribes de Anzoátegui), quienes terminaron con 150 y 26 unidades, respectivamente.

“Tenía altas expectativas en recibir este premio”, dijo el ganador. “Pero realmente yo no cuento con nada hasta que lo tenga en la mano y no lo di como un hecho hasta que me llamó Héctor Cordido (presidente de Numeritos Gerencia Deportiva)”.

Guerra, quien ya se había llevado los honores como ganador del Premio Luis Salazar al Regreso del Año, quedó a un paso de la Triple Corona del pitcheo, luego de terminar con récord de 8-1 y 2.63 de efectividad, siendo líder en ambos departamentos.

El derecho finalizó segundo en ponches, con 48, detrás de los 53 de su compañero de equipo, Cristofer Ogando, pero también fue líder en innings lanzados (68.1) y en aperturas (12), tercero en WHIP (1.33) y cuarto en average de bateo permitido (.249).

“Me siento bastante contento por haber recibido estos dos premios, pero más allá de eso estoy satisfecho por la forma en que me siento físicamente en la actualidad, 100% saludable, después de haber hecho tanto sacrificio para estar donde estoy”, contó el lanzador, que cumplirá 40 años el próximo 16 de enero. “Al final de 2022 me operé de Tommy John y tuve que dejar muchas cosas a un lado, tuve que hacer muchos sacrificios, incluso familiares, y eso puede servir de ejemplo para muchos jóvenes, de que si pude lograr esto a mi edad, ellos también lo pueden hacer”.

“Sin duda esta ha sido la mejor temporada de mi carrera”, agregó. “Desde la temporada en México he lanzado más de 180 innings y me siento saludable, así que espero seguir lanzando en el Round Robin y en la final”.

Guerra se convirtió en el sexto jugador de Navegantes del Magallanes en ganar esta distinción, uniéndose a Juan Carlos Pulido (1993-1994), Jean Machí (2009-2010), Mitch Lively (2013-2014), Yohan Pino (2019-2020) y Erick Leal (2020-2021).

La edición 40 de Los Grandes de la LVBP, premios presentados por Maltín Polar, organizados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, y que cuentan con el aval de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cerrará sus anuncios este jueves 9 de enero cuando se conozca al ganador del Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso, que tiene como finalistas a Harold Castro (Leones del Caracas), Lorenzo Cedrola (Tigres de Aragua) y a Renato Núñez (Navegantes del Magallanes).