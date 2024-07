El equipo de la cantante colombiana Karol G ha salido al paso de las recientes afirmaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró haber recibido una canción de la artista para su campaña presidencial.

En una entrevista exclusiva con NTN24, los representantes de la «Bichota» desmintieron categóricamente esta versión.

Equipo de Karol G se pronuncia

En declaraciones al medio, el equipo de la intérprete de éxitos como «Tusa» y «Bichota» afirmó que están evaluando la situación con su personal de relaciones públicas.

«La música de Karol nunca ha sido utilizada con fines políticos ni para tomar partido en campañas», señalaron.

De esta manera, desestimaron cualquier vínculo entre la artista y la campaña electoral de Maduro.

Maduro afirma haber recibido la canción

El domingo pasado, Nicolás Maduro anunció públicamente que había recibido una canción de Karol G como un regalo para su campaña.

«La vamos a estrenar en estos días», declaró el mandatario desde un acto de campaña en la parroquia Petare de Caracas.

Sin embargo, no proporcionó detalles adicionales sobre la supuesta canción.

El curioso apodo de Maduro

En un tono más distendido, Maduro bromeó sobre su nuevo apodo:

«Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué».

Esta no es la primera vez que el presidente menciona a la cantante en sus declaraciones, habiendo afirmado previamente que varias de sus canciones forman parte de su playlist personal.

El ritmo de amargura en la tarima política

Cabe recordar que el pasado 29 de junio, durante un evento de campaña, Maduro y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, sorprendieron al público al bailar al ritmo de «Amargura», uno de los temas más emblemáticos de Karol G.

El gesto generó controversia y especulaciones sobre la relación entre la artista y la política venezolana.

Finalmente, el equipo de Karol G ha negado rotundamente cualquier colaboración con la campaña de Maduro, dejando claro que la música de la cantante no se presta a fines políticos.

Mientras tanto, el presidente sigue sorprendiendo con su afinidad por la música de la «Bichota«.