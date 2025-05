La cantante colombiana Karol G se encuentra en el centro de una controversia tras el lanzamiento de su más reciente sencillo, «Milagros». Usuarios en redes sociales han señalado similitudes entre esta canción y el éxito «Hasta la raíz» de la artista mexicana Natalia Lafourcade, lo que ha desatado un intenso debate entre seguidores de ambas cantantes.

La opinión de Cyberdipo y el impacto en la discusión

El influencer Cyberdipo avivó la polémica al comentar en sus plataformas que «Milagros» presenta una métrica muy parecida a la de «Hasta la raíz», según un reporte del medio El Informador.

Su declaración generó una ola de opiniones divididas: mientras algunos defienden la originalidad de Karol G, otros consideran que las similitudes son demasiado evidentes para ser coincidencia.

Innovación musical y antecedentes de controversia

«Milagros» fusiona flautas, tamboras y cantos de aves en su melodía, y muchos han elogiado este giro artístico. Sin embargo, la controversia actual podría opacar su innovación.

No obstante, no es la primera vez que Karol G enfrenta señalamientos de este tipo. Su colaboración con Tiësto en la canción «Contigo» fue comparada con el éxito «Bleeding Love» de Leona Lewis, aunque en esa ocasión la controversia no escaló a mayores.

Hasta el momento, ni Karol G ni Natalia Lafourcade han emitido declaraciones sobre la situación. La discusión sigue abierta en redes sociales, donde los seguidores continúan debatiendo sobre la delgada línea entre inspiración y plagio en la industria musical.