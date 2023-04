La cantante colombiana Karol G mostró su disgusto y criticó fuertemente a la revista GQ por la imagen que colocaron de ella en la portada de la misma, en el que claramente se ve el exceso de edición en la fotografía.

Asimismo, la cantante emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram en el que aseguró que le parece una total falta de respeto lo que hicieron con su físico y su cuerpo.

Por su parte, Karol afirmó que a la hora de realizar las fotos en el estudio, vio las instantáneas y quedo conforme con el resultado, lo que nunca se imaginó es que a la hora de publicarlas iba a quedar “horrible” para el resto de la eternidad.

“Hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, con una imagen que no me representa porque mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Agradezco la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría allí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron, no cambiaron nada”, aseguró Karol.

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, siento que es hacia las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad (…) Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, concluyó.