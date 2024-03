Kate Middleton, la Princesa de Gales, anunció que ha comenzado el tratamiento contra un cáncer recién descubierto. A sus 42 años, la princesa enfrenta este desafío con determinación y un espíritu inquebrantable.

El diagnóstico llegó tras una cirugía abdominal realizada en enero, que inicialmente no apuntaba a ser cancerosa.

La operación, llevada a cabo en Londres, fue exitosa, pero las pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer en Kate Middleton. Esto llevó a los médicos a recomendar un tratamiento de quimioterapia preventiva.

«En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en aquel momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento», explicó en un vídeo publicado en redes sociales.

Apoyo y solidaridad

El Palacio de Kensington ha expresado su confianza en la recuperación total de la princesa, mientras que el príncipe Guillermo ha enfrentado la presión mediática y física derivada del ‘Kategate’.

El apoyo no solo ha venido de la familia real y los ciudadanos, sino también de la comunidad internacional.

Retorno a la vida pública

A pesar de los desafíos, hay optimismo sobre el pronto retorno de Kate Middleton a sus deberes reales.

Los informes sugieren que podría reaparecer públicamente en el servicio religioso del Domingo de Pascua, una tradición importante para la familia real británica.

Complicaciones y controversias

Por otro lado, la situación se complica con la disputa legal transatlántica entre Meghan Markle y su hermanastra Samantha, que amenaza con involucrar a Middleton.

Sin embargo, el rey Carlos III ha extendido un mensaje de apoyo a su nuera, destacando la unión familiar en momentos de adversidad.