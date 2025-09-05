Tras ocho años de incursionar como solista, el cantante de ‘salsa de baúl’ Keny-Lex busca afianzarse en el género, con su nueva producción ‘Regálame la noche’, con la que se encuentra de gira promocional en Ciudad Guayana.

Keny-Lex se formó en los acordes de ‘La Melodía Musical’ que entonces dirigía Felipe Betancourt como mánager de la organización catapultada en la región bolivarense.

De ahí Keny-Lex dio el salto como solista, donde sembró frutos en Punta de Piedra, Margarita, donde fijó su carrera como solista, proyectado ahora a Ciudad Guayana para su gira promocional a través de los diferentes medios de comunicación digitales.

Sobre el tema bandera que ahora trae Keny-Lex, “Regálame una noche” es una versión de composición y arreglos inéditos, y también tiene en el tablero musical una versión de salsa de la canción ‘Los besos que le di’, original de Cristian Nogal.

La idea del salsero con raíces en Ciudad Bolívar, es lograr presentar sus trabajos en esta gira, que le permita al público bolivarense conocer más del crecimiento de este cantante de un género tan especial y particular, como la salsa.