La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.

Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen que se celebra en la ciudad de San Sebastián para su edición de 2025, después de conocerse el que se entregará a la productora española Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

Jennifer Lawrence famosa mundialmente por interpretar «The Hunger Games», una de las sagas más exitosas, es ganadora de un Óscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores.

Conocida también por sus reivindicaciones feministas en pro de la igualdad entre actores y actrices, Jennifer Lawrence (Kentucky, EEUU, 1990) está casada con el galerista de arte Cooke Maroney. Ambos son padres de un hijo.

El Premio Donostia es un galardón de carácter honorífico, creado en 1986 dentro del Festival de San Sebastián, con la finalidad de atraer a estrellas internacionales y que el premiado exhiba alguna película una vez terminada la ceremonia de entrega.

El primer Premio Donostia lo recibió el actor estadounidense Gregory Peck, protagonista, entre otras obras, de «Matar a un ruiseñor (1961).

En 2024 este galardón lo recibieron la actriz australiana Cate Blanchett y el director de cine español Pedro Almodóvar.