Tras 10 años separados la agrupación mexicana Camila anunció este martes una gira internacional por todo el continente americano.

Entre los conciertos que se llevarán a cabo en México destacan el del 14 de octubre en Guadalajara; el 15 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México; y el 1 de diciembre en Monterrey. Además, anunciarán conciertos en una veintena de ciudades a lo largo de México; en Argentina, Colombia, Chile, Perú o Puerto Rico; y en grandes ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Miami, Chicago, Washington, Boston o Denver.

“Es un día muy importante para los tres (…), estamos muy emocionados, la vida nos pone en el tiempo perfecto, el lugar perfecto, y tenía que ser ahora”, dijo el vocalista Samuel Parra, conocido artísticamente como Samo, al ser preguntado sobre el reencuentro del grupo en una conferencia de prensa.

El reencuentro sobre los escenarios, anticipó el cantante, serán especiales: “Cuando tres corazones apasionados se juntan se vuelven un incendio”. Después de separarse en 2013 los artistas se centraron en su carrera como solistas y, diez años después, coincidieron que la madurez personal y musical que adquirieron les abrió la puerta a retomar el trabajo conjunto.

“En estos 10 años los tres hemos madurado, aprendido del pasado, nos hemos dado cuenta de los altibajos de la carrera y de cómo extrañábamos la magia que existía cuando estábamos los tres. ¿Por qué no volverlo a intentar desde una perspectiva diferente y más madura?”, reconoció el guitarrista Pablo Hurtado.

Aunque el reagrupamiento fue auspiciado por sus respectivos managers, Samo reconoció que de no haber sentido la “complicidad, energía y química” que tuvieron en su anterior etapa, no hubiesen accedido. No obstante, incidió Hurtado, el reencuentro no es tan sólo para aplacar la nostalgia, sino también para trabajar en un nuevo disco que, como el recientemente publicado single “Fugitivos”, aseguró que tendrán “mucha profundidad en el contenido”.