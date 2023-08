Recientemente, se han difundido informaciones preocupantes acerca del estado de salud de la reconocida cantante Céline Dion. La artista fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida el año pasado, y su hermana Claudette, en conversación con Le Journal de Montreal, compartió novedades al respecto.

«No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante», expresó angustiada por la salud de la cantante.

«Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible», reiteró con firmeza que Céline mantiene un alto nivel de esperanza y ha demostrado una actitud favorable hacia los expertos de la salud. Por otro lado, Claudette añadió: «Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida».

Adicional a esto, relató cómo su hermana recibió la noticia de su enfermedad: «Fue impactante, sin embargo, no ha disminuido en absoluto su determinación y se siente reconfortada al comprender claramente con qué desafío se enfrenta», mencionó. La cantante experimentaba síntomas previamente, pero carecía de claridad sobre su origen.

Claudette también compartió que desde el momento en que Céline fue diagnosticada con esta condición, catalogada como una «enfermedad poco común», la familia se volcó hacia ella, brindándole un apoyo incondicional. En particular, una de sus hermanas, llamada Linda, se trasladó a vivir a la residencia de la cantante para brindarle compañía y ayuda en todo lo que requería.

«Todos estamos manteniendo una actitud positiva, y es reconfortante ver que la gente muestra interés genuino por el bienestar de Céline. Ella está dedicando un esfuerzo incansable y confiamos plenamente en su capacidad para superar esto», concluyó la hermana de la cantante, transmitiendo un mensaje lleno de esperanza.

Vale la pena mencionar que la información acerca de su estado de salud se hizo pública a través de un comunicado emitido por la propia artista el año pasado, específicamente en el mes de diciembre. En el vídeo, compartido en sus plataformas de redes sociales, Céline habló directamente sobre su situación.

¿Qué es el Síndrome de Persona Rígida que padece la cantante Céline Dion?

El SPR es un síndrome paraneoplásico que afecta al sistema nervioso, causando rigidez y entumecimiento en los músculos, especialmente en espalda y piernas, junto a espasmos dolorosos.

A causa de esta enfermedad, en mayo, Céline Dion tuvo que cancelar su gira «Courage World Tour». La cantante de 55 años explicó en redes sociales: «Lamento decepcionarlos de nuevo. Estoy trabajando duro para recuperar mi fortaleza, pero las giras son difíciles, incluso al 100%». Añadió: «No es justo posponer shows. Aunque me duele, es mejor cancelar hasta que esté lista para volver. No me rindo y espero verlos de nuevo».