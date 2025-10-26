Entre gaitas, oraciones y un mar de luces, Maracaibo vivió este sábado la tradicional Bajada de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, un emotivo acto que marca el inicio oficial de las festividades patronales y de la 59ª Feria Internacional de la Chinita.

Desde tempranas horas, más de 5.000 feligreses abarrotaron la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para acompañar a la patrona del Zulia.

Un mensaje de esperanza y Santos venezolanos

La misa solemne de la Bajada, presidida por Monseñor Roberto Morales, estuvo marcada por un mensaje de unidad y fe. El prelado elevó plegarias por la paz y subrayó el significado de la celebración, que este año conmemora el 316 aniversario de la renovación milagrosa de la tablita.

Monseñor Morales instó a los fieles a seguir el ejemplo de los recién canonizados San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, calificándolos como «dos santos de nuestro tiempo, ejemplo vivo de fe y servicio».

Al finalizar la ceremonia, entre aplausos y lágrimas de emoción, la imagen de la Virgen descendió de su nicho al ritmo de las gaitas zulianas, dando así formalmente inicio al calendario de actividades feriales de la ciudad.