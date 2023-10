Residentes de la comunidad La Llovizna en la Villa del Yocoima, denunciaron que carecen de los servicios básicos desde hace muchos años, situación que la autoridad local, junto a los líderes de calles, tienen el debido conocimiento de las necesidades que padecen los habitantes día a día. Una de las declarantes fue Fiorela Jiménez, quien dijo ser habitante de la comunidad, misma que está en completo abandono.

Explicó, que el sector tiene alrededor de 40 años de fundada y no cuenta con el servicio de alumbrado, “nuestras calles parecen una boca de lobos, y esto ha hecho que se incremente la inseguridad en el sector, donde adolescentes ponen en zozobra a las familias, por lo que aprovecho para solicitar a los organismos policiales, realizar recorridos en las horas nocturnas por las calles de la comunidad”, indicó Jiménez.

Otras debilidades

El servicio de cloacas no existe, tampoco el asfaltado, las calles son de tierras y grandes huecos la adorna, “todas las familias de esta zona, hemos estado afectadas desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones se han llevado las quejas a la autoridad del gobierno y hasta la fecha no logramos que no nos escuchen”, añadió la vecina.

Algunos vecinos manifestaron que, para poder contar con la energía eléctrica en sus hogares, tuvieron que invertir en alambrado y arriesgarse a la conexión a varios kilómetros de distancia, asimismo, solicitan a Fundación Yocoima, realizar planes de desmalezamiento y limpieza en las áreas verdes de la comunidad.