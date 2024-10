Familias de la comunidad La Llovizna en Upata, denunciaron la carencia de los servicios básicos en esa zona, afirman que padecen de muchos problemas y las han llevado a vivir en precarias condiciones, además alegan, que el consejo comunal no hace nada por mejorar la situación, todo lo contario, se hacen los “ciegos y sordos”, al momento en que elevan sus denuncias.

Al llegar a la comunidad se sintió el temor de muchos vecinos al querer expresar la situación que están atravesando desde hace 40 años, expresaron que hablar algo malo de esa zona hace que les sean quitados los beneficios, aunque la amenaza de no denunciar, Marilyn Seija, quien residió allí hasta hace unas semanas, informó sobre las carencias con las que cuentan, una de ellas es la necesidad de un plan de asfaltado en toda la comunidad.

“Nuestras calles son de tierras y aguas servidas, problema que siempre nos está afectando porque en época de verano el polvillo se introduce en las casas y nuestros hijos y personas de la tercera edad presentan tos, alergias y otras enfermedades pulmonares, mientras que, en invierno, lidiamos con el barro frente a nuestras viviendas, no contamos con aceras, ni brocales”, indicó Seija.

Aguas fecales

Seija además destacó, que existe un grave problema desde hace más de quince años y son las aguas fecales provenientes de las cloacas de comunidades vecinas llamada Villa Canaima y Villa Los Mangos, puesto que, los tubos de aguas negras fueron llevados con desembocadura al sector La Llovizna, a pesar de que los habitantes llevan años reclamando que le sean retirados, los órganos encargados de esta situación no hacen nada al respeto, mientras estos líquidos putrefactos recorren la vía principal y parte se queda estancada.

Otro problema es la inseguridad, donde sujetos se han dedicado a robar todo a su paso, “ya no respetan nada, mientras dormimos en las horas nocturnas, estos antisociales aprovechan de robar hasta los bombillos que están en la parte externa de nuestras casas, y por si no fuera poco, hacen sus necesidades fisiológicas en la puerta de los hogares, ya este problema es insostenible, hemos ido a poner denuncias y los organismos policiales no quieren apoyarnos con recorridos en la comunidad”, acotó la vecina.

Tampoco los habitantes cuentan con red de cloacas, las calles permanecen semi alumbradas durante las noches, presentan fallas en el servicio eléctrico, por tanto, los vecinos exhortan a las autoridades prestar el apoyo para resolver las debilidades con las que cuentan.