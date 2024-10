La película «Rust», que se convirtió en sinónimo de tragedia y controversia tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, ha fijado finalmente una fecha de estreno.

Este próximo mes de noviembre, la cinta protagonizada por Alec Baldwin se proyectará en el Festival EnergaCAMERIMAGE de Polonia.

Han pasado tres años desde el fatal accidente en el set de grabación, cuando Baldwin disparó una pistola de utilería cargada con una bala real, resultando en la muerte de Hutchins y heridas graves al director Joel Souza.

Después de una pausa forzada, retomaron el rodaje y ahora presentan la película, rindiendo homenaje a la fallecida directora de fotografía.

Ausencias y homenajes

Según The Hollywood Reporter, Alec Baldwin no asistirá al estreno. Todavía no se sabe si los actores Travis Fimmel, Frances Fisher, Josh Hopkins y Patrick Scott McDermott estarán presentes en el evento.

El trágico incidente en «Rust» obligó a Baldwin a enfrentar un juicio por presunto homicidio, pero lo absolvieron al desestimarse los cargos.

Por otro lado, Hannah Gutiérrez-Reed, la armera del filme, recibió una sentencia de 18 meses de prisión por homicidio involuntario.

Futuro del film

Tras el fallo judicial, la producción se completó y se ha anunciado el estreno mundial.

Sin embargo, se desconoce si «Rust» se proyectará en otros festivales, cines, plataformas de streaming o en formatos domésticos después de este estreno limitado, según reportó AS.

El Festival EnergaCAMERIMAGE ha confirmado que el panel especial contará con la participación de Joel Souza, la directora de fotografía Bianca Cline, quien asumió el cargo tras la muerte de Hutchins, y Stephen Lighthill, mentor de Halyna en la escuela de cine AFI.

Sinopsis

«Rust» es un western que narra la historia de un adolescente de 13 años (interpretado por Patrick Scott McDermott) que debe cuidar de sí mismo y de su hermano menor tras la muerte de sus padres en un accidente.

Situada en la Wyoming de 1880, el joven debe huir de la justicia tras provocar la muerte de un ranchero local y busca refugio con su abuelo, interpretado por Baldwin.