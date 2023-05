Cada 20 de mayo en Venezuela se celebra el «Día de la radio», en conmemoración a la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país en 1926, durante el gobierno del General Juan Vicente Gómez, cuando salió al aire la emisora AYRE.

Desde entonces, la radio se ha mantenido en el tiempo como medio de comunicación por excelencia, de la mano de la televisión, el cine y lo más reciente, el Internet.

La radio sigue siendo un medio de comunicación significativo y dinámico para muchos, que educa, informa y entretiene a bajo costo.

«La radio es el medio que te acerca de una manera muy bonita a las personas, y es una forma de transmitir que no pierde vigencia en el tiempo», aseveró Gustavo Montaña, periodista y locutor de News 105.3 FM.

El periodista considera que hoy en día existe una diatriba entre lo digital y la radio tradicional, pues desde los años 90 surgió la idea de que la radio «iba a morir», con el nacimiento de nuevas tecnologías como Internet.

Sin embargo, el medio todavía se mantiene y sigue llegando a lugares donde la señal de Internet no puede llegar.

Montaña recalcó que la radio puede transformarse, puede evolucionar, incluso, cambiar, pero no va a desaparecer.

De la censura al cierre

Durante más de una década propietarios de radios en Venezuela no solo han tenido que amoldarse a los cambios que sugiere el avance del tiempo y las nuevas tecnologías, sino también se han visto en la obligación de acatar «exhortos» de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para evitar cierres definitivos o suspensión de concesiones radioeléctricas, que le han servido al ente del Estado como una medida para chantajear la libertad de expresión en el país.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), documentó el cierre de 79 estaciones de radio en todo el país, durante el año 2022; un promedio de casi 8 emisoras por mes, posicionando ese año como el de más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.

Según datos de la ONG Espacio Público, en el país han sido cerradas al menos 284 emisoras en los últimos 20 años por instrucción de Conatel, alegando, según los afectados, irregularidades administrativas.

Ante esta realidad, las emisoras han tenido que diversificar su contenido con más música, entretenimiento y servir de canal para la propaganda ordenada por Conatel.

Mantener la audiencia

Los locutores afirman que la radio es el medio de comunicación que ha superado todos los obstáculos y pronósticos, manteniéndose en una reinvención diaria y permanente para mantener la audiencia.

«La recepción de las personas se pierde con facilidad cuando no logramos dar lo que ellos están esperando», comentó Alicia Estaba, periodista y locutora.

Asimismo, detalló que las plataformas y los medios digitales han sido un gran apoyo para la radio, ya que el locutor que tiene un programa de radio, al mismo tiempo puede dar más cobertura a través de Instagram, TikTok o YouTube.

Alicia Estaba recordó sus comienzos en la radio y comentó que unas de las cosas que conectó al radioescucha con ese medio de comunicación, fueron las radionovelas.

«Yo soy una amante de la radio. Si me pusieras a pensar que me gustaría hacer, a mí me encantaría renovar una novela de radio», expuso.

Aunque reconoce la exigencia que conlleva realizar una novela para radio, en vivo, recalcó que se trata de un sueño que espera cumplir, afirmando que sería un total éxito en la ciudad.