Lady Gaga llegó a la ceremonia de los MTV Video Music Awards como la gran favorita y no decepcionó. Con 12 nominaciones acumuladas, la artista salió del UBS Arena de Long Island con varios trofeos, entre ellos el de Artista del Año, una de las categorías más codiciadas de la velada.

Entre sus victorias destacó también el premio a Mejor Colaboración gracias a su tema junto a Bruno Mars, Die With a Smile.

Mayhem: el regreso al dance-pop

Publicado en marzo de 2025, Mayhem es el séptimo proyecto discográfico de Gaga y marca un retorno a los sonidos que la lanzaron a la fama: la electrónica y el dance-pop.

Para la crítica, el álbum funciona como un reinicio creativo, combinando la esencia de sus inicios con una producción adaptada al streaming y a la radio internacional, explica Diario 2001.

Un dueto convertido en himno global

El éxito de Die With a Smile, junto a Bruno Mars, ha sido uno de los fenómenos musicales del año. La canción debutó en posiciones privilegiadas del Billboard Hot 100 y alcanzó el número 1 en enero de 2025, manteniéndose en los primeros lugares durante semanas. Su impacto consolidó a Gaga y Mars como una dupla imbatible en la industria pop.

El paso hacia el EGOT

Más allá de la música, Lady Gaga dio otro paso importante en 2025 al obtener un Sports Emmy por la dirección musical de Hold My Hand, interpretada en los eventos previos al Super Bowl LIX. Con este galardón, la cantante se acerca al prestigioso estatus de EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony).

Reinventarse como sello personal

Desde su debut con The Fame (2008) hasta su Oscar por Shallow en A Star Is Born (2018), Gaga ha demostrado una constante capacidad de reinvención.

Hoy, con Mayhem, sus premios recientes en MTV y una estrategia de presentaciones selectivas en recintos icónicos, Lady Gaga reafirma que su carrera está marcada por la evolución artística y la influencia global.