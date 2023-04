El presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro Aso-Siderúrgico, que representa a más de 5800 accionistas clase B, que son poseedores del 6, 68 % de las acciones titulares de Sidor, las cuales son 2.188.000 acciones clase B, hizo un llamado a la gran masa trabajadora de Ciudad Guayana, a una convocatoria para este viernes en frente de la CVG.

“En el día de hoy, nosotros, el Sindicado Único de trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares del estado Bolívar, Sutiss, conjuntamente con la Asociación Civil Aso-Siderúrgico y todos los sindicatos que conforman las empresas básicas de Guayana, de Venalum, Alcasa, Interalúmina, Brivcar, Venprecar, Ferrominera, el sector construcción, y todos los trabajadores de los sindicatos, junto a los trabajadores, estamos convocando para el día de mañana viernes, 28 de abril del 2023, a las ocho de la mañana, una concentración sin precedentes, contundente e histórica frente a la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, para exigirle, no solamente a la Comisión Interventora, sino también al Ejecutivo Nacional que a partir de este momento, sean responsables con la clase trabajadora de Guayana, que viene denunciando toda la corrupción que existe aquí en el estado Bolívar, en cada una de las empresas, con esa clase trabajadora que es la que viene produciendo no solamente para el estado Bolívar sino para el país. Con esa clase trabajadora a la que se le han violado sus derechos contractuales y laborales, sus derechos humanos y mercantiles y más allá aun, que han sufrido el padecimiento de todas las vejaciones y el ataque que ha recibido del Estado, por medio de los presidentes de los presidentes de las empresas Básicas de Guayana, que son esos corruptos, esas personas que en estos momentos están inmersas en esa trama de corrupción aquí en el estado Bolívar, y en toda Venezuela…”

De igual manera el alto representante sindical que el gremio que representa, desea “fijar posición ante la situación que ha ocurrido en los últimos días, con las últimas reuniones que llevamos a cabo el pasado martes miércoles con las autoridades representativas de la CVG, específicamente con la Comisión Interventora, donde fuimos escuchados por más de 4 horas, en dos oportunidades, donde hemos presentado pliegos de peticiones hacia los trabajadores, donde hay más de 10 solicitudes de los trabajadores y no se ha dado respuesta. Verdaderamente pensábamos que este Comisión Interventora venía con una direccionalidad objetiva en cuanto a las respuestas hacia los trabajadores de Guayana, y han transcurrido hasta el día de hoy, 23 días exactos, y no se nos ha dado ninguna respuesta, ni han respondido ninguno de los puntos de los pliegos que les hemos presentado.

Quiso reafirmar sobre el importante contenido que se expuso en la referido reunión, destacando que “es bueno que los sepan los trabajadores, estuvieron por Sutiss, Leonardo Azócar, como Secretario general del trabajo, el compañero Boada, el compañero Joaquín Salazar, y los demás compañeros de las empresas, y mi persona como representante de los accionistas…”

Dijo que se presentaron a estas nuevas mesas de trabajo que se han originado y que “teníamos unas expectativas muy distinta a lo que se dio en esas reuniones de trabajo, donde no solamente que a todo se negaron es todo momento, a sabiendas de la situación real que está ocurriendo. No puede ser posible que nosotros hemos estado ya tres años y todos los funcionarios de la CVG, de Sidor, del Ejecutivo Nacional, del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industrias han venido a Guayana a burlarse de los trabajadores. Todos han mencionado que van a ingresar, la reincorporación de trabajadores y entonces en este momento, no se ha ingresado ni siquiera a un trabajador de estas empresas básicas …”

Grave situación médica envuelve a la masa trabajadora

Uno de los aspectos que esbozó Rodríguez, tiene que ver con la actualidad del llamado Hospital de los Trabajadores de Guayana, José Gregorio Hernández, cuyos datos revelados pone en punto “de lupa” a un organismo médico, en el que la muerte, parece “pasearse por sus pasillos”.

“Está el tema de la situación grave que está ocurriendo en el Hospital José Gregorio Hernández de los trabajadores de CVG, de Maxis, donde en estos momentos las estadísticas nos llevan a informarle la lamentable noticia de más de 28 fallecidos, trabajadores o sus familiares, que han muerto, víctimas de la irresponsabilidad de no aplicar el cumplimiento de un HCM digno, como lo establece nuestras convenciones colectivas, y en este momento nos vemos en la penosa necesidad de informarle a toda la colectividad del país, que ya son 28 los fallecidos, aquí, por culpa de la negligencia de estas autoridades a las cuales hemos solicitado en reiteradas ocasiones intervenir inmediatamente que se abra un proceso administrativo y penal, en cuanto a la investigación que se le debe realizar por actos administrativos y por la penalidad que implica el ser cómplice en este momento, de los fallecidos que se han producido, por falta de un HCM digno, y entre otros aspectos, las tomografías, radiográficas, estudios, análisis, exámenes, operaciones y cirugías de emergencia que en este momento, no se están dando…”puntualizó Rodríguez.

Aseguró sobre este tema, que es realmente preocupante, que con respecto “la práctica sobre el HCM, es que el trabajador o sus familiares, llega allí al Hospital de los Trabajadores, luego a los tres días son llevados a Guaiparo y allí fallecen los trabajadores, y en este mes del primero de enero hasta el día de hoy, ya en este momento, 83 fallecidos acá, y ¿quien se hace responsable, por estos fallecidos, ante sus familiares?.”

Reiteró el tema de la no respuesta brindada sobre “las jubilaciones. No se ha dado respuesta a la paralización de las jubilaciones arbitrarias que se están dando y están mandando a la calle a nuestros viejitos con 130 bolívares y a esto se le suma el tema de la discriminación que se está presentando con el tema de la bolsa de alimentos, se le sigue entregando al día de hoy, una bolsa a los trabajadores que están activos, y a los desactivados que estamos afuera, no se les entrega nada, a pesar que el Ministro Hipólito Abreu dio su palabra a finales del mes de Marzo, donde se comprometió públicamente, primero a la reincorporación de los trabajadores, segundo a un aumento de salario, tercero a entregar la bolsa, y cuarto a la eliminación del instructivo Onapre, para que le pagaran las distintas empresas de Guayana a los trabajadores y no como se venía haciendo. Es compromiso fue violado por el Ministro de Industrias, del Trabajo, por el presidente de la CVG, por el presidente de Sidor, hasta aquí llegamos los trabajadores con estas situaciones con lo que estamos mencionando …”

Dijo que tras 22 días “no se pueden seguir burlando de los trabajadores, y la convocatoria que estamos haciendo para este viernes 28 de abril, para enviarle un mensaje al Ejecutivo de la República, que el Presidente de la República tenga claro, que los trabajadores de Ciudad Guayana, no se les va a vulnerar sus derechos ni burlándose en la cara de ellos, como hasta ahora se ha venido haciendo. Está obligado el Presidente de la República, así como el Ministro del Trabajo, la CVG , Ministro de Industrias, Comisión Interventora y presidente de Sidor, a reincorporar a los trabajadores a partir del lunes 1ero de Mayo, por qué si no el llamado es general, todos los trabajadores para irnos radicalmente y contundentemente a la calle para nosotros hacer presión ante cualquier instancia y que nos den respuesta a la reincorporación a los trabajadores…”

El horizonte de estas luchas han surcado muchos años de luchas, por a veces simple remuneraciones, otras de gran impacto, y el siempre respeto para una clase trabajadora, que como la guayanesa forjó el destino de muchos de nosotros y esta gran región.

¿Será que podremos llegar al final positivo de toda esta historia…?.

Que así sea. Amén