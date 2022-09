Upata. – Llamados a las emisoras de radios del municipio Piar y denuncias en los medios digitales, es lo que han venido realizando un grupo de familias, las cuales manifestaron que desde el pasado mes de enero entregaron sus cilindros medianos y pequeños, en una jornada de recolección por parte de los representantes de varias comunidades, beneficio que según lo entregarían a la semana siguiente, sin embargo, no fue así.

Luisa Bonalde, residente en el sector Merecure acotó que ha venido padeciendo de problemas de salud, motivado a que lleva nueve meses cocinando en fogón con leña, “señores de Bolívar Gas, hasta cuando van a jugar con las familias, ya basta de mentiras, necesitamos que nos entreguen los cilindros que fueron llevados el pasado mes de enero”.

Sin respuestas

Carlos Vivas, otro de los afectados comentó que los representantes del Gas, no dan la cara, “llevamos aproximadamente 5 años padeciendo con el problema de gas doméstico, siempre compraba mi bombona a los llamados -bachaqueros-, ahora no puedo hacer eso porque no han entregado dicho producto, creemos que mejor lo compramos por fuera a precios altos y no estar esperando hasta dos años a que nos entreguen las bombonas vacías”.

