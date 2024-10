El monegasco Charles Leclerc se alzó con la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, por delante de su compañero, el español Carlos Sainz, al aprovecharse de la lucha entre Max Verstappen y Lando Norris, que terminó con una penalización de cinco segundos al británico que dio al neerlandés una tercera plaza que prácticamente remata el Mundial.

Sainz firmó un gran segundo puesto pese al verse afectado por la pugna de la primera vuelta entre Norris y Verstappen, mientras que el mexicano Sergio Pérez remontó hasta la séptima posición, el argentino Franco Colapinto pasó de la décimo quinta a la décima plaza, sumando un punto, y el español Fernando Alonso acabó decimotercero.

La pugna entre Norris, que salía en la ‘pole’ y Verstappen, segundo, marcó la carrera desde el primer segundo.

El neerlandés echó de la pista al inglés en la primera curva al obligarle a salirse de la pista, un movimiento que afectó a Sainz, tercero justo por detrás del piloto de McLaren, y que benefició a un Leclerc que trazó por el interior la curva y adelantó tres posiciones de un plumazo, mientras el británico bajaba hasta la cuarta y el neerlandés mantenía la segunda plaza.

Ritmo de Norris

No obstante, el ritmo de Norris en la segunda mitad de la carrera le permitió no solo llegar a Verstappen, sino también pasarle al final de la larga recta trasera en la vuelta 52, aunque lo hizo por fuera de la pista, al verse obligado a salir para no tocarse de nuevo con ‘Mad Max’, lo mismo que le había ocurrido en la primera vuelta.

Ese adelantamiento por fuera le valió una penalización de cinco segundos que propició que Norris terminara cuarto y el neerlandés tercero, lo que deja a este con 57 puntos de ventaja sobre aquel al acabar el fin de semana y deja prácticamente liquidado el Mundial de pilotos.