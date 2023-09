A propósito del aniversario 102 de la Legión de María en el mundo, su presidenta Lisbeth Chacín, del grupo Madre del Redentor de la iglesia Santa Ana, ubicada en la avenida Guzmán Blanco, parroquia Catedral, hizo el llamado a las autoridades “estamos pidiendo por favor que nos ayuden es urgente, porque se nos va a caer la capilla, las paredes están agrietadas, cada vez empeora y necesitamos el templo en buenas condiciones”.

La religiosa solicitó a las autoridades que se aboquen a resolver el bote de agua potable que está justo al frente y ha deteriorado la calle Guzmán Blanco, además que hizo énfasis en la recuperación del templo, las paredes están bastante deterioradas.

“Es imposible para nosotros convocar actividades masivas con tantos problemas que afectan a la parroquia, por el pasar de los años se suman más problemas y sin solución ni mantenimiento empeoran las cosas”.

Reiterada denuncia publicada

Por su parte la señora Mabel Itati agradeció al diario Nueva Prensa Digital, por una vez más atender el llamado a la denuncia “pertenezco a la rectoría de Santa Ana de la parroquia Catedral, nuevamente informamos al público en general y a las autoridades competentes, para que tomen cartas en el asunto, para reparar la capilla, porque no queremos que se derrumbe una edificación tan importante cargado de historia”.

Continuó diciendo: “hemos hablado con las autoridades, tanto con la Gobernación como la Alcaldía, así como el Consejo Comunal, incluso la líder de calle, hemos abordado a todos, el padre Antonio Valladares, también ha hecho las diligencias, coordinando con las autoridades, pero nada. En el templo cambiamos de lugar algunas de las imágenes, por el deterioro, donde estaba Santa Rita, la tuvimos que cambiar de nicho para que no se deteriore o rompa, porque es histórica”.

Asimismo mencionó que dentro de la capilla no cuentan con agua potable por tuberías, no funcionan los baños, carecen de agua desde hace muchos años. “Es inaudito que al frente se derramen tantos miles de litros de agua diario, y aquí carecemos, sufrimos por el agua, para limpiar y los baños, tenemos que cargar agua de la tanquilla, por donde es el desbordamiento de agua, pidiendo a Dios que no nos enfermemos ni contaminemos por esa agua”, concluyó Itati.