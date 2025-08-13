Leones del Caracas anunció la contratación de Juan Cristóbal Coronil como gerente general del equipo, «a partir de la venidera temporada 2025-2026 de la LVBP», de acuerdo con un comunicado difundido en las redes sociales melenudas, el lunes por la mañana.

«El Sr. Coronil, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, en la carrera de abogado. Asimismo, aumentó sus estudios con un máster en leyes y estudios en arbitraje comercial de Tulane Law School (EE.UU). Además, cuenta con una especialización en gerencia avanzada (IESA) y otra en trade-marketing en la UCAB», abundó el escrito sobre el perfil profesional de Coronil.

El cargo de «gerente general» en Leones del Caracas había desaparecido de su estructura organizativa después de la temporada 2014-2015, cuando separaron de la posición Juan Vicente Zerpa, quien ejerció esas funciones, con influencia sobre el manejo deportivo de la divisa, durante dos campañas.

En esa etapa, Zerpa respondía a la presidencia del Caracas, un puesto que quedó vacante recientemente, tras salida de Juan Carlos Escobar.

Con Escobar se retomó la figura de gerente general en la 2021-2022, justo antes de asumir la presidencia.

La escuadra melenuda está en medio de una profunda reestructuración de sus oficinas, que se inició con el nombramiento del ex grandeliga Luis Sojo, como nuevo gerente deportivo, en sustitución de Víctor Gárate.