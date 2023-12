La Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, (UCAB Guayana) celebró la Semana Bello 2023 con una serie de actividades en reconocimiento al 242 natalicio de Don Andrés Bello, humanista venezolano e impulsor de la educación en América Latina.

Esta semana conmemorativa tenía como fin enaltecer su legado y promover espacios para el arte y la reflexión sobre temas vinculados a la sociedad venezolana actual.

La agenda inició el lunes 27 de noviembre con la presentación del libro «Francisco José Virtuoso y la Crisis de la Democracia en Venezuela», compilado por Andrés Cañizález con prólogo del actual rector de la UCAB, Arturo Peraza, que recoge los planteamientos e ideales del antiguo rector de esta casa de estudios Francisco José Virtuoso S.J.

El vicerrector de la UCAB Guayana, Jorge Luis Pernía Morales, recordó parte de la trayectoria de Virtuoso, en su paso por el Centro Gumilla y el centro Magis.

«Cuando vemos esta obra y el tratar de rescatar su pensamiento y obra política, es todo lo que significaba aprender de él sobre el mundo de las relaciones, y estar pensando siempre en qué haré mañana, qué impacto tendrá mañana. Siempre creía en trabajar e ir cambiando por algo mejor», destacó Pernía Morales.

Vida del Padre Virtuoso

Por su parte, Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana, fue la encargada de presentar una reseña de los momentos históricos en la vida y pensamiento del padre Virtuoso, con una selección de textos entre 1987 y 2016, contenidos en el libro de Cañizales.

«Este libro sirve para que las nuevas generaciones puedan abordar de manera clara y sencilla el proceso de crisis social en el país», destacó Andrade.

Además, los textos muestran la madurez intelectual y académica del padre Virtuoso en los diferentes momentos históricos políticos por los que ha pasado Venezuela.

Continuando con la programación de la Semana Bello, el martes 28 de noviembre se fusionó el teatro y la literatura con «Retratos de una Pasión», una interpretación teatral a cargo del grupo La Barraca en el auditorio Constanza Verolini de la UCAB Guayana.

Entre actores y bailarines, representaron piezas del insigne poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, mientras el escritor y docente Diego Rojas ofrecía una lectura de textos de la obra del reconocido escritor.

Agradecimiento de las autoridades

Para el miércoles 29 de noviembre, día del natalicio de Andrés Bello, la comunidad universitaria se congregó en los jardines de la universidad para asistir a una misa oficiada por el padre Miles Useche, en honor y reconocimiento al aporte y la vida de Bello.

Al finalizar la eucaristía, la escuela de Administración y Contaduría de la UCAB Guayana entregó simbólicamente el testigo a la escuela de Ingeniería Civil y a la dirección de Extensión Social Universitaria, quienes serán los encargados de organizar la Semana Bello 2024, asegurando así la continuidad de esta tradición universitaria que busca reforzar el vínculo entre la UCAB y Bello.

Arte en la Ucab Guayana

Durante la mañana del miércoles también fue la revelada la obra artística «Non Tuna Patasek», creación de la artista Úrsula Armas.

Esta obra fusiona las visiones de Andrés Bello y Joseph Gumilla sobre la Orinoquía venezolana, donde además se ven representadas las etnias indígenas que habitan la zona y el impacto de la explotación minera que afecta al territorio.

La obra fue recibida con admiración y está disponible al público en el piso 1, conexión con pasarela, de nuestra sede.

Para finalizar el día, la Academia de Baile Andalucía presentó una muestra de danza flamenca en los espacios del Salón de Usos Múltiples de la universidad.

Los asistentes pudieron deleitarse con la pasión y el arte de esta tradicional danza española, que fue interpretada con maestría por las talentosas bailarinas de la academia.

Último día de la semana Bello 2023

La Semana Bello 2023 finalizó con Radiografías del Alma, It’s all about me, de la artista Ana (Tata) Oliva, una exposición de arte que conjuga su influencia por el pop art, el abstraccionismo y el arte cristiano mediante la intervención.

La UCAB Guayana agradece a todos los participantes y colaboradores que hicieron posible la Semana Bello 2023, una tradición que busca contribuir al enriquecimiento de la comunidad universitaria y dar continuidad al legado de Andrés Bello en nuestra región.