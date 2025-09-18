La cubana Leyanis Pérez, con 14,94 metros, logró la medalla de oro de triple salto y destronó de su reinado a la venezolana Yulimar Rojas, ganadora las últimas cuatro ediciones y que, tras dos años sin competir, se llevó el bronce con 14,76.

Con la lluvia como testigo inesperado, Leyanis supo que esta era una oportunidad de oro para ser campeona del mundo y no desaprovechó la ocasión.

Desde el primer momento lideró el concurso con un primer salto de 14,85 metros y, en el cuarto, remató la faena con 14,94.

No la hizo falta más. No era el día de Yulimar, que se tuvo que conformar con el bronce, y la dominiquesa Thea Lafond, campeona olímpica en París, se quedó en 14,89.

La venezolana, aunque aspiraba a más, quedó satisfecha.

«Estoy muy emocionada, con sentimientos encontrados. Fue una bendición para mí volver a la final del Mundial después de dos años tan difíciles. Estoy muy orgullosa de ello y es una victoria para mí. He vuelto al podio pero quería más».