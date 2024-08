En un giro inesperado que ha captado la atención de las redes sociales, el magnate y fundador de la cadena minorista china Pang Dong Lai, Yu Donglai, ha integrado una revolucionaria política laboral conocida como la “licencia infeliz”.

Esta medida, implementada a finales de marzo de 2024, permite a los empleados tomar hasta 10 días de licencia remunerada si no se sienten plenos en su felicidad, con el objetivo de promover un equilibrio entre la vida laboral y personal.

La iniciativa se presentó durante la Semana de Supermercados de China 2024, un evento de gran relevancia que congrega a los principales empresarios del país.

«Quiero que cada miembro del personal tenga libertad. Todos tenemos momentos en los que no estamos contentos, así que si no estás contento, no vengas a trabajar», declaró Yu Donglai, según reportó el South China Morning Post.

Esta política permite a los empleados establecer libremente su tiempo de descanso, asegurando que todos puedan disfrutar de un apropiado relajo fuera del área de trabajo.

«La dirección no puede negar esta licencia. Denegarla es una infracción», añadió el empresario.

Reacción en las redes sociales

La “licencia por infelicidad” ha generado un amplio debate en China y en las redes sociales. Usuarios de la plataforma Weibo, semejante a ‘X’ en Asia, han expresado diversas opiniones.

«Un jefe tan bueno y esta cultura empresarial deberían promoverse en todo el país», comentaron algunos usuarios.

Yu Donglai ha sido una figura controvertida en el país oriental, especialmente por su postura crítica hacia la cultura laboral tradicional de China, caracterizada por largas jornadas de trabajo.

«Hacer que el personal trabaje horas extras es poco ético y supone una expropiación de las oportunidades de crecimiento de otras personas», afirmó en 2023, impactando a muchos compañeros.

Esta medida innovadora continúa siendo un tema de discusión, reflejando las tensiones y desafíos en la evolución de las prácticas laborales en China.