Este miércoles se dará el pitazo inicial en la fase final de la Liga de Desarrollo (LDD) de la Federación Venezolana de Fútbol, la Asociación de Fútbol del Estado Bolívar inicia oficialmente sus competencias para la temporada 2026 con la disputa este torneo clave para la proyección, formación y consolidación del talento juvenil en la región y que buscará al representante de Venezuela en la Conmebol Evolución.

La Fase Final de este campeonato, se desarrollará bajo un formato estructurado por zonas (Norte, Centro y Sur), garantizando una competencia equilibrada, representativa y de alto nivel competitivo en todo el estado.

Zona centro

En la Zona Centro del estado Bolívar, los equipos clasificados de los grupos Caroní I, Caroní II y Caroní III, junto con los mejores terceros lugares, disputarán cruces directos para definir a los representantes regionales.

Los ganadores de cada enfrentamiento avanzarán progresivamente hasta determinar al clasificado final de esta zona.

Zona Sur y Norte

En la Zona Sur, los equipos de Gran Sabana y Sifontes competirán en cruces entre primeros y segundos lugares, cuyos ganadores se enfrentarán para definir al Representante de la Zona Sur.

Mientras que en la Zona Norte, los equipos clasificados del eje Angostura disputarán un duelo directo entre primero y segundo lugar, del cual saldrá el Representante de la Zona Norte.

Posteriormente, los representantes de cada zona avanzarán a la fase de semifinales, cuyos cruces serán definidos por sorteo oficial, y cuyos ganadores disputarán la gran final, instancia en la que se coronará el representante del Estado Bolívar en la Liga de Desarrollo 2026.

El calendario oficial contempla encuentros desde el 28 de enero y en los distintos ejes, los días 21 y 25 de febrero; las semifinales el 28 de febrero y la gran final el 6 de marzo, marcando un cierre de temporada con alto nivel competitivo.

Programación Oficial – Jornada 1 en Caroní

Como parte del arranque oficial de las competencias, la Liga de Desarrollo abre su calendario con la Jornada 1 del eje Caroní, categoría Sub-14, a disputarse el miércoles 28 de enero, dando inicio formal a la actividad competitiva de la asociación en el presente año.

Partidos programados

Loyola FC vs ATM Guayana

Loyola — 4:20 p.m.

AIFI de Guayana FC vs Portugués FC

Parque AIFI — 4:30 p.m.

Pie Firme FC vs Puerto Guayana FC

Colinas de Unare — 4:40 p.m.

ATM Guayana B vs Guayana SC B

Ciudad Mineros — 4:40 p.m.

El Gallo FC vs AIFI de Guayana FC B

CARF Bolívar — 3:00 p.m.

EF Venalum B vs Sur Aeropuerto FC

CARF Bolívar — 4:20 p.m.

EF Venalum vs Semilleros Alcasa

CARF Bolívar — 2:20 p.m.

Portugués FC B vs ATM Guayana C

Portugués —3:00 p.m.

AIFI de Guayana FC C vs Guayana SC

Parque AIFI — 3:00 p.m.

Un nuevo ciclo para el desarrollo del fútbol regional

Con el inicio de la Liga de Desarrollo 2026, la Asociación de Fútbol del estado Bolívar encabezada por su presidente Pedro Barros, reafirma su compromiso con la masificación del fútbol, la formación integral de los atletas y el fortalecimiento de las estructuras competitivas del estado, dando apertura oficial a un nuevo ciclo de competencias que proyecta el talento emergente hacia instancias regionales y nacionales.