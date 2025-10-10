Con la totalidad de los seis elencos que están disputándose el hexagonal de segunda ronda de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, con algún resquicio de vida, el torneo entra en una etapa más acentuada de “vida o muerte” para los encuentros que se estarán disputando este sábado 11 de Octubre, todos a la misma hora: 4:00 p.m.

El líder del hexagonal, el Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, sin su máxima figura goleadora, Robert Rodallega, sancionado con siete fechas tras una incidencia producida en el primer encuentro de esta fase del torneo, visitará con siete puntos en sus alforjas la casa prestada del Colegio de Ingenieros, la cancha de Los Olivos.

Los constructores tienen tres puntos en su haber, y tratarán de reencontrarse con su fútbol, y levantar la cara tras haber perdido por goleada 1-4 ante Venalum FC en la última fecha.

Un triunfo de los azules itálicos, los dirigidos por el técnico Jorge ‘Catri’ Catrinaccio lo colocará de lleno en la semifinal del torneo, mientras que los ingenieros ganando aún tendrán que esperar por el balance de los resultados.

Portugués se mide a Los Olivos

El Club Portugués de Ciudad Guayana, este con seis puntos en la tabla de clasificación, los mismos que posee Los Olivos, recibirá también a las 4:00 p.m. a los olivenses, en medio de un partido que no será fácil para ninguno de los rivales de turno.

De hecho se espera un encuentro a pulmón batido, con el premio mayor de que el ganador se llevará la clasificación hacia la semifinal del torneo.

El cuadro que resulte ganador, dará un paso a la semifinal y si hay empate, habrá que esperar que ocurre en los otros desafíos.

Venalum FC ante un ‘moribundo’ Guayanés FC

El concepto de «moribundo» bajo ningún criterio busca ofender o dañar a los dirigidos por Rafael ‘profe’ Maza, sino presentar la más pura realidad que existe en el interno de un equipo como Guayanés FC que ha perdido sus tres encuentros de segunda ronda o hexagonal.

Precisamente el estar «moribundo» le da un impulso del «todo o nada» para buscar ante los guerreros del aluminio, Venalum FC, una victoria que les permite recobrar la respiración y llevar su vida deportiva hasta la última instancia de esta ronda de cinco encuentros por equipo.

Muerto no está, «moribundo» sí, pero con una plantilla que apostará a una victoria sabatina que les permita seguir con vida hasta la última instancia de este hexagonal, el referido partido cinco.

Por su parte los dirigidos por Reinaldo Viud y José Arzolay intentarán seguir su crecimiento, tras haber caído categóricamente en la primera fecha de este hexagonal, ante Los Olivos por 5-1.

Pero de ahí en adelante, levantaron la cara empatando ante el Centro Italo a un tanto por lado, y luego dieron la gran campanada, jugando fútbol del bueno, goleando al Colegio de Ingenieros.

Una victoria de los del aluminio, le dará el pase a la semifinal, con el resultante de otros resultados, lo que sería la primera de las grandes metas propuestas por este elenco.

«Estamos pensando primero en la clasificación a la semifinal, que en nuestra materia primaria –como la bauxita para el aluminio- y ya en la semifinal, pensaremos que hacer. Primero es llegar a la semifinal», comentó con su sapiencia de hombre de fútbol, Reinaldo Vidud, hecho que apoya el profesor Arzolay, que acompaña en el tándem de técnicos al referido Vidud.

Así se jugará la quinta y última fecha del hexagonal

Italo vs Los Olivos

Centro Portugués vs Venalum

Guayanés FC vs Colegio de Ingenieros