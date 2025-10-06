La Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales de la Gobernación del estado Bolívar ejecuta una jornada de desmalezamiento, limpieza y recolección de desechos en la autopista Ciudad Bolívar – Ciudad Guayana.

En este despliegue se han abordado más de 8 kilómetros de vialidad, con la meta de cubrir más de 50 km en el transcurso de las próximas semanas.

Las cuadrillas técnicas realizan labores de despeje vegetal, recolección de residuos sólidos y saneamiento ambiental, acciones que optimizan la visibilidad y la seguridad vial.