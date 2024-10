La cuarta y última válida de la Tercera edición de la Liga Oriental de vóleibol máster +50, se jugará este venidero fin de semana en las instalaciones del Gimnasio Hermanas González de Ciudad Guayana.

Corresponderá al cierre de actividades de esta liga, para lo cual los equipos participantes buscarán cerrar con buen pie el evento de vóleibol.

Las jornadas finales se jugarán entre el viernes 4 y el sábado 5 de octubre, en la referida gimnasio.

Sobre la fecha final, Wences Becerra, uno de los voceros promocionales de este torneo, dijo que se tratará de un evento «que reúne a varias delegaciones que nos visitarán estos días, donde disfrutaremos estos encuentros, apoyando a nuestros sextetos de la zona, con los bumba, tambores y pitos apoyando a sus equipos favoritos».

Sextetos confirmados

Las delegaciones confirmadas para este evento son Caripe Máster Vóley, Mástervol Monagas, Kabubi Volleyball Club Sucre, Esparbol Nueva Esparta y los anfitriones Fundación Bolívar Máster +50 y Fundación Máster Las Parcelas.

La Liga Oriental nació con la finalidad de organizar competencias de vóleibol para categorías de desarrollo, proyectando y dando ejemplo a sus equipos y atletas.

«Más que un eslogan, es el propósito que tenemos en la Liga Oriental, agregar valor a quienes forman parte de ella, donde el compañerismo, la hermandad, es primordial en la liga y los semilleros que se están formando, tanto en niños, adolescentes, y juveniles», expresó Becerra sobre la profundidad que conlleva esta liga.

A su vez, el vocero señaló que «queremos resultados diferentes, por eso estamos haciendo las cosas de manera diferente. Nuestra organización crecerá y se convertirá en la referencia de las ligas de vóleibol federadas en Venezuela».

Lidera la tabla Fundación Bolívar +50

En lo que será la jornada de cierre del campeonato, el líder de la tabla de clasificación, Fundación Bolívar +50 buscará mantener la punta de la tabla, que encabeza con 32 puntos, seguido de Las Parcelas del Roble con 29 unidades, tercero Mástervol con 20, mientras que Esparvol, Kabubi y Caripe Vóley cierran las posiciones con 16, 13 y 9 unidades, respectivamente.

La jornada del día viernes 4 de octubre abrirá a partir de las 9 de la mañana con el líder Bolívar Máster enfrentando a Esparbol, mientras que a las 10:00 am jugarán Mastervol con Kabubi del estado Sucre, antes de un intercambio que en el femenino se cumplirá.

En horas de la tarde, Bolívar Máster enfrentará a Mastervol, a la 1:00 pm; seguidamente de Esparbol jugando contra Kabubi de Sucre a las 2:00 pm; antes de que Caripe juegue ante Mastervol y cerrará este jornada, a las 4:00 pm, los equipos Las Parcelas ante Bolívar Máster, encuentro que puede definir muchas cosas.

La jornada del día sábado 5 de octubre, arrancará a partir de las nueve de la mañana, con el juego entre Caripe y Kabubi del estado Sucre; mientras que a las 10:00 am se medirán Masterveol vs Esparbol; luego Bolívar Máster vs Caripe (11:00 am).

Las Parcelas ante Kabubi Sucre (12:00 pm), seguidamente Esparbol vs Caripe, Las Parcelas midiéndose a Mastervol (2:00 pm), Bolívar Máster jugando ante Kabubi Sucre y cerrará el duelo, Esparbol ante Las Parcelas.